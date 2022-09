El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, se reunieron el pasado 22 de septiembre en un encuentro privado en Madrid que no ha trascendido hasta ahora y que supone el primer encuentro de ambos dirigentes, según han confirmado fuentes de ambos partidos a RTVE. Ambos partidos enmarcan el encuentro, que se produjo en una de las Cuatro Torres Business Area, en el marco de la "normalidad política" y para "tomar contacto".

Fuentes del PP aseguran que fue un encuentro "correcto". Señalan que duró cerca de una hora y que se celebró a raíz de una petición efectuada por Vox a finales de julio. Añaden que, en la reunión, ambos dirigentes compartieron impresiones sobre el contexto político nacional, que coincidieron "en parte" del diagnóstico de la situación, aunque difirieron en la manera de afrontarlo.

Indican asimismo que Alberto Núñez Feijóo "se ha reunido y reunirá" con otros dirigentes políticos en las próximas semanas, como ha hecho ya con el presidente de UPN, de Coalición Canaria, con Yolanda Díaz y lo hará próximamente con el presidente del PNV, con quien está previsto hablar en el mes de octubre. Y añaden que, dentro de este contexto de "normalidad política", Feijóo podría establecer otras reuniones de carácter privado con otros dirigentes de la política española en las próximas semanas.

Feijóo: "Si la reunión hubiera sido secreta no os habríais enterado"

Feijóo únicamente se ha pronunciado sobre este encuentro al asegurar ante los periodistas durante un acto que si la reunión "hubiera sido secreta" la prensa no se hubiera enterado, en respuesta a las críticas del PSOE, que tildan el encuentro de "clandestino".

Desde Vox, apuntan igualmente que el encuentro se enmarcó dentro de "la normalidad de que dos líderes políticos que no se conocen se reúnan y tomen contacto", aunque han recalcado que el partido no comentará ni publicará el contenido de la reunión, en la que no se concretó nada si bien se habló "de todo".

También indican que ahora la relación es "más fluida" con Feijóo, "distinta" que con Casado, y aseguran que tanto uno como otro es consciente de que tendrán que verse de vez en cuando y mantener una relación "natural". Vox estaría dispuesto a que los próximos encuentros fueran públicos y, por tanto, no tendría "ningún inconveniente en que fuera con foto". Pero sobre este encuentro, recalcan que ambos dirigentes se han conocido, "nada más".