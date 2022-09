Aitana cautiva a más de 15.000 personas en Madrid en el final en España de su gira '11 Razones +'

Aitana es un fenómeno. Así lo dicen los números y lo ratifica su público, que ha permitido a la artista catalana celebrar dos 'sold out' en el WiZink Center de Madrid en el final de la gira '11 Razones +' en España, el segundo de ellos en la noche de este jueves, cuando las más de 15.000 personas presentes en el estadio de la capital han vibrado con los éxitos de la coronada como princesa del pop española.

En las gradas del emblemático pabellón, un niño porta un cártel que dice 'Aitana, te quiero', con un corazón dibujado, va acompañado de sus padres como tantos otros niños, pero sobre todo niñas, aunque también hay adolescentes.

Con nervios notables, esperan a su referente, al igual que lo estarán haciendo otras tantas fans en sus casas, pues esta vez pueden disfrutar del espectáculo a través de sus dispositivos móviles ya que se retransmitirá por la aplicación de TikTok, esa misma red social que sirve a la protagonista de la noche para viralizar cada uno de sus lanzamientos.

A las 21.30 horas, muy puntual, Aitana (San Clemente de Llobregat, 1999) asalta el escenario rodeada de luces azules. El griterío es ensordecedor. Envuelta en un conjunto de crop top y falda negra de efecto charol y botas largas y guantes a juego, entona "Formentera", éxito que en su original comparte con la argentina Nicki Nicole. En esta ocasión la interpreta como solista en el escenario, acompañada por varios bailarines.

En un escenario envuelto en luces moradas, la artista sigue con "Ni una más". Dice que es el momento más especial porque se trata de un tema que habla sobre algo importante: "Me gusta escribir sobre amor, porque lo mueve todo (...). Pero yo soy consciente de que me siguen niñas pequeñas y me gustaría lanzar un mensaje.

Esta canción fue el primer single que publicó tras su salida de Operación Triunfo 2017 y supuso para ella críticas por no ser lo que muchos esperaban, pero triunfó. De aquella época, en Aitana solo queda su esencia, no la inseguridad. Ha crecido, y lo demuestra en el escenario, sobre todo en las baladas y sus temas más conocidos.

Más sorpresas con Ptazeta

Y es que, después de "Resilient" -tema original con Katy Perry-, llega 'Si quieres'. Y Ptazeta si ha querido acompañar a esta noche para interpretar esta canción bailable que ambas comparten en su original con la argentina Emilia Mernes. La salida de la canaria causa furor entre un público que no esperaba verlas hoy juntas. El combo que forman para este tema supone uno de los momentos más emocionantes de la noche, en el que llega también el momento 'twerk' de Aitana que encanta a sus seguidores.

"La carrera de esta mujer es meteórica", subraya la catalana sobre su compañera, que se marcha para dejar que el concierto siga su curso con "No te has ido y ya te extraño" y "Mariposas". Esta última, en su original cantada con Sangiovanni, se convierte en una fiesta, al igual que "Me quedo" -su 'feat' con Lola Índigo-, que cambia su ritmo reggaetonero por una versión más rockera para este concierto.

Con el final del espectáculo cerca, Aitana agradece a sus equipos y, especialmente, a sus bailarines, quienes, resalta, han encontrado los movimientos en los que se siente "cómoda".

"Me cuesta mucho bailar, aunque me encanta", reconoce. En este concierto ha bailado, con acrobacias incluidas, si bien lo ha hecho unas veces más relajada y otras menos. Tras estas palabras, la artista abandona el escenario en una falsa despedida, que no engaña a nadie, pues todos saben que no se puede marchar sin cantar sus mayores éxitos.