“Los Beneficios del Hambre: el artículo que publicó la ONU y tuvo que borrar rápidamente”, dice un mensaje en redes. Un usuario comenta: “los beneficios del hambre dicho por la ONU. Esto es para que el mundo sepa quienes son”. Pero el texto no es un planteamiento oficial sino un artículo de sátira de una revista de la ONU que pretendía criticar el interés que tienen algunos en mantener con hambre a la población.

El artículo se titula Los Beneficios del Hambre en el Mundo y se publicó en 2008. La finalidad del texto era “explicar por qué a algunos les interesa mantener con hambre a grandes sectores de la población”, según contó su autor, George Kent, en una entrevista. Kent subrayó que lejos de intentar ser gracioso, el artículo “intentaba llamar la atención respecto a lo que yo veo como un hecho sencillo: algunas personas se benefician del hambre persistente”. La propia ONU reconoció que “nunca se debió tomar literalmente” y que es consciente de “sus fallos, incluso como sátira”, por lo que retiró la publicación.

“This article appeared in the UN Chronicle 14 years ago as an attempt at satire and was never meant to be taken literally. We have been made aware of its failures, even as satire, and have removed it from our site.“