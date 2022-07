UN Chronicle, la revista digital de Naciones Unidas, ha informado en Twitter de que el artículo es real pero ha aclarado que fue publicado “hace 14 años como un intento de sátira. Su intención nunca fue que “fuera interpretado de manera literal”. Según la Real Academia Española, la sátira es un “discurso o dicho agudo, picante y mordaz, dirigido a censurar o ridiculizar”. La publicación de la ONU ha aclarado que es consciente de los “fallos” del artículo, por lo que ha decidido eliminarlo de su archivo. Por esa razón, si intentamos acceder al artículo desde la web de la revista nos aparece el mensaje de “página no encontrada”. No obstante, puedes leer el artículo completo en este enlace publicado por la Universidad de Hawai. Su autor, George Kent, trabajaba para el departamento de Ciencias Políticas de la citada universidad.

“This article appeared in the UN Chronicle 14 years ago as an attempt at satire and was never meant to be taken literally. We have been made aware of its failures, even as satire, and have removed it from our site.“