Veinticinco años después el Canal 24 horas sigue manteniendo su esencia: informar, con rigor y profesionalidad, de forma inmediata, de lo que ocurre, a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo. Eso no ha cambiado desde 1997. Nació con esa vocación de servicio público para que los ciudadanos supieran que, en cualquier momento, podrían conocer lo que estaba pasando a través del Canal 24 horas.

También mantiene su carácter internacional, como referente informativo nacional para los residentes españoles, de forma permanente o provisional, y turistas, en otros países. Ese carácter internacional presta atención especial a Latinoamérica, a los pueblos con los que nos une la cultura y el idioma, el español.

Su crecimiento, expansión y evolución, superando a la única competencia que tuvo entonces por formato y diseño, CNN plus , se vio reforzado después por la integración, la unificación, de las redacciones y de los sistemas de trabajo con el resto de los servicios informativos y de programas de Radiotelevisón española. Una sinergia que aumenta de forma significativa la capacidad del Canal 24 horas de cumplir sus objetivos.

Como todo proyecto nuevo, el Canal 24 horas se puso en marcha rodeado de ilusión e incertidumbre. Había que aprender y adaptarse a la digitalización de los contenidos y la edición no lineal, que permitieron, entre otras cosas, abandonar el montaje en cintas betacam. Siempre con el amparo del potencial y la infraestructura de RTVE , comenzó como un departamento estanco, algo separado del resto de los Servicios Informativos de la Casa.

Desde el inicio, el Canal 24 horas ha emitido un informativo, un Diario América, en el que, además de reflejar y mostrar la actualidad de nuestro país, se informa también de lo que allí sucede. Todo eso no ha cambiado en estos veinticinco años de existencia. Sí lo ha hecho, no podía ser de otra manera, la forma de trabajar, adaptándose y empleando las nuevas tecnologías que permiten realizar ese trabajo aún más rápido: internet, redes sociales, móviles.

Fusión de experiencia e ilusión

En el ámbito personal destaca la unión que se produjo entre la experiencia y profesionalidad de los veteranos de la Casa y la ilusión y las ganas de los recién llegados; en todos los departamentos: directivos, periodistas, técnicos, informáticos, ingenieros, administrativos… Una conjunción que permitió superar los retos y los obstáculos que planteaba poner en marcha un Canal 24 Horas. Un canal que ha supuesto para muchos de nosotros no sólo la carrera profesional, si no que también ha marcado nuestro proyecto de vida. Veinticinco años después el Canal 24 horas ha evolucionado, se ha transformado y adaptado, pero, en lo fundamental, no ha cambiado.