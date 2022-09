Bruselas busca prohibir los bienes fabricados en condiciones de trabajo forzado en el mercado europeo. Esta propuesta, que no va dirigida a empresas o industrias concretas, quiere combatir la “esclavitud moderna”, tal y como ha indicado en un comunicado el vicepresidente ejecutivo de la Comisión y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis.

“Nuestro objetivo es eliminar del mercado de la UE todos los productos fabricados con mano de obra forzada, independientemente de dónde se hayan fabricado”, ha apuntado Dombrovskis.

