El Gobierno ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "mañana mismo ponga los nombres de los candidatos" para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva en funciones casi cuatro años y cuando su presidente, Carlos Lesmes, ha amenazado con dimitir si no se desbloquea la situación en las próximas semanas. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado que ha llamado al PP para revertir esta situación y le ha exigido que lo haga "sin condicionamientos".

Este miércoles comienza el año judicial y Lesmes ha sido muy claro en su llamamiento: ha pedido que se renueve el Consejo General del Poder Judicial mediante la ley actual (que implica que el Congreso y el Senado validan a los 20 vocales) sin condiciones y ha dicho que más adelante se podrá reformar el sistema de elección de los jueces, algo que exige el PP. Y ha advertido con que dimitirá si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Feijóo no desbloquean la situación o si el Gobierno no devuelve al CGPJ las competencias que le retiró con la reforma que le impide hacer nombramientos.

Tras asistir al acto de apertura del año judicial, Llop ha culpado "exclusivamente" al PP del bloqueo: "Aquí no hay equidistancia. El sistema judicial está al límite por la exclusiva y única responsabilidad de quien no renueva el CGPJ, que es el señor Feijóo y el PP,

El Partido Popular ha negado en el pasado a renovar el CGPJ porque exige un cambio en la ley del Poder Judicial para que sean "los jueces quienes elijan a los jueces". Antes de esta condición, estuvo cerca de pactar la renovación con el Gobierno mediante la ley actual, pero vetó dos los candidatos propuestos por el PSOE y por Unidas Podemos al no considerarlos aptos: Ricardo de Prada y Vicky Rosell.

Feijóo se muestra dispuesto a reunirse con Sánchez

Llop no ha desvelado la respuesta que le ha dado Feijóo, que en un corrillo posterior con periodistas se ha mostrado dispuesto a reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar de desbloquear la situación. Ha explicado que ella misma ha hablado directamente este miércoles con el líder del PP, le ha pedido que presente a sus candidatos y le ha dado garantías de que los socialistas pondrán mañana mismo sobre la mesa los nombres de los suyos, que llevan cuatro años esperando.

Fuentes del Gobierno han explicado que, en abril, el Ejecutivo se sentó con Feijóo y le entregó once ofertas de pacto para renovar el Consejo, pero fueron rechazadas: "Dos no pactan si uno no quiere".

Mientras, la ministra de Justicia espera que Lesmes no dimita, pero si lo hace sería una situación "absolutamente escandalosa achacable solo al PP", que está causando "un daño gravísimo a las instituciones y a los ciudadanos" por su "capricho".