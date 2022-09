Al menos diez muertos y 15 heridos en un apuñalamiento múltiple en Canadá

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha calificado de "horrorosos" los ataques. "Los ataques de hoy en Saskatchewan son horrorosos y desoladores. Mis pensamientos están con aquellos que han perdido seres queridos y con los que han sido heridos", ha declarado Trudeau en Twitter.

El primer ministro canadiense ha añadido que el Gobierno está siguiendo de forma estrecha la situación mientras las fuerzas de seguridad intentan localizar a Damien Sanderson y Myles Sanderson, los dos supuestos autores de los ataques, y ha agradecido a las personas que han ayudado sobre el terreno: "Gracias a todos los valientes que han ayudado por sus esfuerzos sobre el terreno", ha señalado.

