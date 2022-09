Aragonès no participará en la manifestación independentista de la Diada

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, no participará en la manifestación independentista que organiza la Asamblea Nacional Catalana con motivo de la Diada del 11 de septiembre.

Así lo han explicado fuentes de la Generalitat, después de que la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, haya advertido, en declaraciones a La Vanguardia, que si Aragonès no va a la manifestación de la Diada significará que "no está implicado con la independencia".

Aragonès, que en la última Diada sí acudió a la manifestación y fue increpado por algunos asistentes, cree que no sería "coherente" por su parte ir a esta marcha, teniendo en cuenta cómo la plantean sus organizadores, ya que una movilización contra el papel de los partidos independentistas y del Govern, y no contra el Estado, "profundiza en las divergencias del independentismo", han señalado las mismas fuentes.

Este año, la manifestación del 11 de septiembre por la tarde en Barcelona partirá de la avenida Paral·lel, transcurrirá por el Moll de la Fusta y el paseo de Isabel II, hasta la avenida del Marquès d'Argentera, un recorrido con el que la ANC pretende denunciar el "colonialismo" español y presionar a ERC y JxCat para que no aparquen el proceso independentista.

En pleno pulso entre los socios de Govern, y ante el debate en JxCat sobre su eventual salida del Ejecutivo si no se recupera la senda independentista, Aragonès emplaza a no "mirarse de reojo entre compañeros de viaje".

Aragonès recuerda que ha participado en las manifestaciones de la Diada "desde su adolescencia" y seguirá participando en "todas las reivindicaciones en favor de la independencia", por lo que pide "no desviar la atención" hacia su no asistencia a la movilización de este año.

La presidenta de la ANC: "Consideraría que no está implicado"

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha dicho este viernes que si el presidente de la Generalitat no va finalmente a la manifestación convocada por esta asociación el 11 de septiembre con motivo de la Diada "consideraría que no está implicado con la independencia".

En una entrevista con La Vanguardia realizada antes de conocerse que Aragonès no asistirá a la manifestación, Feliu sostiene que un político que no quiere ir a un lugar "en el que se sabe que habrá centenares de miles de personas tiene un problema".

Asegura asimismo que la movilización del 11 de septiembre debe demostrar a las instituciones que "si (ellas) no hacen la independencia, la hará la gente", ya que considera que es la calle y los ciudadanos quienes deben impulsar el independentismo, que atraviesa un momento de desunión por los encontronazos entre ERC, Junts y la CUP.

"No nos quedaremos de brazos cruzados", asegura Feliu, que sostiene que la manifestación que se prepara no "va en contra de los políticos", sino que "va de hacer la independencia y decirles que si no la cumplen la haremos igual con diferentes medios, siempre democráticos y pacíficos".