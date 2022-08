El binomi entre pesca i turisme es consolida a les Balears

Fer que els turistes gaudeixin de la mar i que coneguin les tradicions pesqueres. Aquest és un dels objectius d'Olga Capote que fa més de cinc anys que forma part del projecte 'Pescaturismo'. Cada dia salpa a les 7 del matí del port d'Alcúdia amb les xarxes preparades per una jornada de pesca i també amb grups de turistes que volen viure una experiència turística immersiva. Assegura que és el binomi perfecte entre pesca i turisme. Avui navega acompanyada d'una família de turistes dels Estats Units. Manuel Artega, el pare d'aquesta família, ho té clar: "És el futur del turisme: viure experiències noves i que siguin sostenibles"

El CEO de Pescaturismo, Pepe Martínez, explica que "el turista cerca activitats autèntiques, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient". Enguany hi ha programades unes 400 excursions i més de 1.200 turistes gaudiran de l'experiència. Acompanyen els pescadors, coneixen les tècniques de pesca professionals i fins i tot pesquen ells mateixos. "Avui volíem capturar llagostes i hem vist un dofí". En el darrer estiu hi ha hagut un 20% més de reserves que l'any 2019 .

Els pescadors obtenen uns ingressos addicionals i no fa falta que tornin carregats de peixos. De fet, han reduït el nombre de captures en els darrers anys i amb l'ajuda econòmica que suposen els turistes poden afrontar millor les dificultats que el sector està suportant darrerament. "Així podem compensar un poc l'elevat preu del gasoil i no fa falta pescar tant. A més, és una ajuda essèncial quan la pesca no va tan bé com esperàvem". Pepe Martínez, el CEO d'aquesta empresa, explica que el negoci cada vegada va millor: "Alguns empresaris han facturat uns 4.000 euros en el darrer mes". Uns ingressos que són essencials per aquestes famílies que viuen de la mar i que des de fa uns anys també pesquen turistes.