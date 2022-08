Una reyerta y altercados con la policía obligan a desalojar el recinto ferial de Alcalá de Henares

Una reyerta ha obligado a la Policía Nacional a desalojar el recinto ferial de Alcalá de Henares, en Madrid, esta madrugada, según han confirmado a Efe fuentes del Ayuntamiento de la localidad y testigos presenciales, tras lo que se han producido altercados en las inmediaciones del ferial.

Según ha relatado a Efe un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los incidentes han comenzado en torno a las 3.30 horas en la caseta Puerta de Alcalá del recinto, donde por causas que por el momento se desconocen, un grupo de jóvenes han comenzado a pegarse.

Cuando varios de los agentes desplegados en el recinto -más de un centenar de policías nacionales y unos 40 locales- han intentado disolver la riña, algunos asistentes han comenzado a arrojar a los efectivos todo tipo de objetos, desde botellas, latas, piedras o adoquines.

Al complicarse la situación, la Policía decide desalojar el recinto a las cuatro de la madrugada por las tres puertas habilitadas, si bien en una de ellas, la que se sitúa junto a la Plaza de la Juventud y donde grupos de jóvenes hacen botellón, se vuelven a vivir momentos de tensión.

Piedras, vallas de seguridad y botellas

Fuentes de la Jefatura relatan a Efe que en esta plaza hay jóvenes que agreden a los efectivos con piedras, botellas y hasta troncos y vallas de seguridad, e incluso, hacen una barricada e incendian un contenedor.

Tras desalojar también esta plaza, el operativo policial se traslada a la estación de Renfe, aún cerrada, pero donde se acumulan ya muchas personas para coger el tren y donde un grupo de jóvenes amenaza a los vigilantes de seguridad para que abran las puertas de la estación.

En este lugar es detenido un joven de 19 años de origen español por un delito contra el orden público.

Para evitar más altercados y aglomeraciones, la Policía establece unos filtros de seguridad con registros corporales selectivos, en los que no hallan ningún tipo de arma.

A las 8.00 horas de este domingo la Policía ha dado pro finalizado el dispositivo de seguridad, en el que han resultado finalmente cuatro agentes heridos y varios coches policiales dañados, entre ellos una furgoneta de las UIP.

Hasta el momento no se ha confirmado que ninguna persona haya resultado herida de gravedad a consecuencia de los altercados. Fuentes de Emergencias 112 han señalado a Efe que no han realizado ninguna intervención está madrugada en Alcalá de Henares derivada de ningún suceso.