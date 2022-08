Circula por las redes sociales un mensaje que dice que solo las ex colonias españolas cuentan con sitios patrimonio de la humanidad y que no hay ciudades de ex colonias inglesas, holandesas y francesas con este reconocimiento de la UNESCO. Es falso. Hemos consultado la lista del Patrimonio Mundial y hemos encontrado una larga lista.

“33 ciudades hispanas de América en 15 países han sido declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO”, comienza explicando el tuit publicado el 30 de abril de 2021 y que se sigue compartiendo a día de hoy. El usuario continúa señalando que “de las ex colonias inglesas, holandesas y francesas en América y en otras partes del mundo no han encontrado algo digno para una declaración como esta”. Junto al texto muestra una fotografía panorámica de Cartagena de Indias (Colombia) y utiliza para terminar la etiqueta #LeyendaNegra.

Patrimonio de la Humanidad es el título otorgado por la UNESCO a sitios específicos del planeta por su “valor universal excepcional”. Su misión es identificar y proteger lugares de importancia natural o cultural. Actualmente, hay 1.121 sitios (869 culturales, 213 naturales y 39 mixtos) en 167 países declarados Patrimonio de la Humanidad.

No es cierto que solo sitios de ex colonias españolas hayan sido reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la actualidad hay 76 países que un día formaron parte de los imperios coloniales británico, francés y neerlandés que cuentan con sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. Aquí tienes una breve selección: