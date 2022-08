Factores de riesgo provocan la mitad de muertes por cáncer, según un estudio

Casi la mitad de las muertes provocadas por el cáncer en el mundo se deben a factores de riesgo relacionados, por ejemplo, con el consumo de tabaco y alcohol y con la obesidad, según revela este jueves un estudio publicado en The Lancet.

La investigación, liderada por la Universidad de Washington (Estados Unidos), analiza el impacto que tienen 34 factores de riesgo sobre la salud y la mortalidad provocada por 23 tipos de cáncer, los cuales fueron responsables de 4,45 millones de muertes en todo el mundo en 2019, el 44,4 % de la cifra total.

Un alto Índice de Masa Corporal (IMC), el tabaquismo y el consumo de alcohol son los principales factores de riego para ambos sexos, aunque afectan más a los hombres debido a factores ambientales, ocupacionales y de comportamiento, destaca este trabajo.

