La investigación multiplica terapias innovadoras contra el cáncer. Informe Semanal ha hablado con médicos y científicos que están detrás de algunos de esos nuevos tratamientos y también con pacientes en los que ya se han aplicado. “El doctor me abrió una esperanza… Y en ese momento yo ya me puse en modo enfermo que trata de recuperarse”, nos cuenta Joaquín. Hace cuatro años le diagnosticaron un cáncer de pulmón en un estadio avanzado y entró en un ensayo clínico que combina quimioterapia e inmunoterapia. Un año después el tumor se había reducido más de un 90 por ciento y pudieron extirpárselo.

Los datos del ensayo, en él participaron médicos de los hospitales Puerta de Hierro y Clínico de Madrid, son extraordinarios nos dicen, pero no es suficiente. “Necesitamos urgentemente un plan de detección nacional de cáncer de pulmón”, asegura Florentino Hernando Trancho, jefe de cirugía torácica del Hospital Clínico, porque resulta un contrasentido que el cáncer de pulmón se siga diagnosticando en estados avanzados cuando “tenemos herramientas para diagnosticarlo en estados iniciales”.

En las últimas semanas hemos asistido a una auténtica explosión de avances en la lucha contra diversas formas de cáncer. Desde la detección del cáncer de páncreas con un simple análisis de sangre mediante un biomarcador descubierto por científicos del CSIC…, hasta la cura de pacientes de leucemia con sus propios leucocitos gracias a la inmunoterapia. Son el resultado de años de investigación”. Hay que entender esto, que la investigación va por delante de los tratamientos. Y un descubrimiento que se haga hoy, pues seguramente beneficiará a pacientes de cáncer dentro de 15 o 20 años”, afirma María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Los nuevos tratamientos son por lo general muy caros, y médicos y pacientes se quejan del tiempo que pasa desde que son aprobados hasta que llegan a estar disponibles para los enfermos. Las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad dicen que el Sistema Nacional de Salud financió el año pasado el 90 por ciento de los medicamentos que se evalúan. “Nuestra percepción no es ésta, porque últimamente hay una gran cantidad de fármacos que no se están financiando”, sostiene Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes de Cáncer.