Ortorexia: la insana obsesión por la alimentación saludable

Irene Alonso, Andrea Pérez e Irene Sesé reciben tratamiento desde hace mucho tiempo en el Centro Adalmed de Madrid, especializado en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Las tres sufren ortorexia, un subtipo de trastorno de la conducta alimentaria que aún no está considerada una enfermedad mental por ninguna clasificación internacional. El término lo acuñó en 1997 el Dr. Steve Bratman en su libro 'Yonquis de la comida sana' y tiene como principal manifestación la obsesión por los alimentos más saludables.

"Oficialmente no existe porque está muy normalizada"

Miedo a hacerse adicta a azúcares o grasas, asco al ver comer a familiares o amigos comida considerada 'no sana' o sentir pena por las personas que ingieren este tipo de productos, son algunos de los sentimientos que experimentan quienes sufren ortorexia. "Oficialmente no existe porque está muy normalizada", señala Irene Alonso. "Está bien visto", apunta Andrea, “yo generé mi personalidad en ser la chica sana del grupo, en que todos me felicitaran por mi fuerza de voluntad”.

Esta fijación obsesiva hacía que para Irene Sesé su vida fuera "comer alimentos saludables, deporte y poco más. Dejé de sociabilizar, evitaba comer con mis padres para comer cosas 'más sanas'". Esto último es una de las peores consecuencias: evitar a toda costa compartir mesa con otras personas. “Si tu idea de alimentación sana te limita las relaciones sociales, esa alimentación ya no es sana”, afirma Paula Gonzalo, psicóloga clínica experta en TCA.

El trastorno "empieza a ser preocupante entre determinadas personas con mayor predisposición, con baja autoestima e inseguridades", apunta el psiquiatra Manuel Faraco, director del centro. Faraco destaca que "cuando esta idea de cuidar la alimentación acaba siendo central en su vida y su día a día acaba organizándose alrededor del acto de comer o alimentarse; cuando esta obsesión condiciona la vida social hasta el punto de parecer miembros de una secta destructiva, deben saltar las alarmas".