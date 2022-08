14:27

Aunque aún no esté reconocida por ninguna clasificación internacional, la Ortorexia se define como el comportamiento obsesivo por una alimentación adecuada y saludable.Es la descripción realizada por Steve Bratman, médico estadounidense autor del libro "Yonquis de la comida sana" donde se define por primera vez este trastorno de la conducta alimentaria (TCA) que el psiquiatra Manuel Faraco diagnostica cada vez con más frecuencia.

Oficialmente no existe porque está muy normalizada, señalan las tres protagonistas de este reportaje. Irene Alonso, Andrea Pérez e Irene Sesé. Mujeres, jóvenes, perfeccionistas y con baja autoestima. Un perfil especialmente vulnerable a los mensajes que difunden en redes youtubers, influencers y demás gurús de la vida sana. Pero "si tu alimentación te limita las relaciones sociales, entonces no es saludable" afirma Paula Gonzalo, psicóloga clínica experta en TCAs. Y ese aislamiento social es precisamente una de las señales de alarma de la enfermedad. "Se lanzan mensajes sin base científica" afirma el dietista-nutricionista Aitor Sánchez. "No hay alimentos prohibidos. Se debe poder comer de todo. La clave está en el equilibrio" señala. La buena noticia es que de la ortorexia, como de otros trastornos de la conducta alimentaria, se sale. Con terapia y apoyo multidisciplinar. Nuestras protagonistas están en ello. No eligieron enfermar pero sí han escogido curarse.

Es un reportaje de Luisa Pérez y Javier Monterde