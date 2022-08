Diez grandes cómics en edición de coleccionista para disfrutar este agosto

En vacaciones tenemos más tiempo para leer y por eso queremos recomendaros cómics en ediciones integrales, que son fabulosos para no perder el hilo de grandes historias, y que también son geniales para guardar vuestros cómics favoritos para siempre y poder releerlos cuando queráis. Cómo estamos en verano, apostamos por los clásicos y los cómics de género (terror, ciencia ficción, westerns, superhéroes), que os garantizan lecturas de lo más amenas.

¿Y qué podemos decir de los autores?, en estas páginas encontraréis a algunos de los mejores creadores de viñetas de la historia , como Johnny Craig, Al Feldstein, Wally Wood, Harvey Kurtzman, Graham Ingels, Al Williamson, Reed Crandall, Bernard Krigstein... en historias que ya son míticas , como El monstruo marciano, Las doncellas no lloraron, ¡Masticados! o Gregory tenía un Ford-T. Unos cómics que siguen sorprendiéndonos por su calidad literaria y artística y que derrochan más ideas por página que cualquiera de los que se publican hoy en día. ¡Imprescindibles!

'Voodoo'

Portada de 'Voodoo'

Pero la apuesta por los clásicos de Diábolo ediciones no termina ahí. Esta misma semana os recomendábamos Polly and her pals, de Cliff Sterrett, a la que muy pronto se unirá el largamente esperado Li´l Abner de Al Capp. Eso en cuanto a los cómics de prensa, porque, aparte de los cómics de EC, Diábolo tiene la imprescindible Biblioteca de cómics de terror de los años 50, que llega a su novena entrega con Voodoo, que reúne los cómics publicados bajo esa cabecera en los años 50. Concretamente, este primer volumen recoge los seis prmieros números de la cabecera, publicados entre 1952 y 1953 (aunque muchos de los tebeos se habían puclicado a mediados de los años 40 y se reciclaron para este título)

Una cabecera que surgió a raíz del éxito de los cómics de EC entre los adolescentes y que se centra en historias de zombis y de vudú, que suelen estar ambientadas en islas paradisiacas en las que no faltan sangrientas ceremonias a la luz de la luna, zombis, tambores a medianoche, reductores de cabezas, tribus salvajes... y heroínas decididas a todo. Porque una de las cosas más sorprendentes de este volumen es que varias de las historias están protagonizadas por heroínas similares a Sheena, que no dudan en enfrentarse a esos terroríficos zombis o a lo que las echen. Eso se debió, sin duda, a que su creadora fue una de las primeras guionistas de la historia del cómic, Ruth Roche. Otra curiosidad es que el volumen nos muestra cómo la censura afectó a algunos de estos tebeos (entre sus primeras ediciones de mediados de los 40 y la de Voodo en los 50), no solo en las escenas más terroríficas, sino también en el atuendo de esas heroínas, que muchas veces vestían con un bikini y acababan cubiertas con vestidos mucho más recatados.