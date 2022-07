Las portadas de Vértice que nos descubrieron a los superhéroes de Marvel a todo color

Ya os recomendamos el libro López Espí. El arte del terror (Diábolo ediciones), pero el ilustrador catalán es uno de los autores más admirados por los aficionados a los cómics Marvel porque fue el encargado de ilustrar la mayoría de las míticas portadas de los cómics de Marvel de la editorial Vértice (en los años 60, 70 y 80), en las que vimos por primera vez en color a Spider-Man y compañía (ya que las páginas interiores se publicaban en Blanco y negro). Un trabajo que ahora se recoge en tres tomos de Las portadas Marvel de Vértice (Dolmen Editorial), de Jesús Ortiz Bonache.

Recordamos a López Espí (Barcelona, 1937) por estas portadas porque fue el que más pintó, logrando resultados artísticos sobresalientes, pero hay que recordar que el primero en realizarlas fue Enric Torres-Prat (Enrich). “Conocí a Enrich porque éramos dos del centenar de los dibujantes que trabajábamos en la agencia Selecciones Ilustradas –nos cuenta López Espí-. Y enseguida empatizamos porque teníamos un punto de vista similar en el uso del color y también en lo publicitario. Porque él era publicitario y mis portadas también se basaban mucho en la publicidad para atraer al público”.

Página de 'Las portadas Marvel de Vértice'

“Entonces –continúa-, Vértice fichó a Enrich para su nueva línea de cómics Marvel, para que hiciera esas portadas pintadas, ya que los cómics debían estar dirigidos a un público adulto. Pero los cómics tuvieron mucho éxito y él no podía abarcar todo el trabajo, por lo que pensó en mí. Me presentó al editor, Josep Torra i Mas y enseguida empecé a trabajar allí, haciendo portadas para Inglaterra y luego para los superhéroes de Marvel, que me absorbieron por completo, porque suponían una enorme cantidad de trabajo”.

“Pero Enrich quería pintar portadas con un estilo fotográfico para Estados Unidos –añade-. Y gracias a Selecciones Ilustradas contactó con ellos y empezó a trabajar para ese mercado. Recuerdo que tenía una gran amistad con Pepe González, que le ayudó muchísimo. Así que me quedé yo solo con las portadas de Vértice”.

El tiempo que trabajaron juntos, López Espí asegura que fue fantástico: “A ambos nos unía el color. La visión del color y la búsqueda de ese efecto que podía tener una portada en un kiosko o una librería. Ambos éramos efectistas. Y lo que más aprendí de él fue la parte publicitaria de las ilustraciones. A partir de entonces hemos mantenido una relación, aunque nos fuéramos alejando por las circunstancias de la vida”.

Preguntamos al ilustrador qué materiales les proporcionaba Vértice para poder hacer las portadas de Marvel: “A mí me llegaban fotocopias en blanco y negro de la primera página interior del cómic, que solía ser una ilustración completa. Y con eso tenías que lograr una imagen impactante que lograse llamar la atención del público”.

Página de 'Las portadas Marvel de Vértice'

Las primeras imágenes en color de los superhéroes Lo más curioso es que estas portadas fueron la primera vez que los lectores pudieron ver a los superhéroes a todo color, ya que las páginas interiores se reproducían en blanco y negro y con numerosos retoques. Y eso llevó a numerosos errores. “La editorial no tuvo la perspicacia de proporcionarnos los colores para saber cómo vestían los superhéroes –confiesa el dibujante-. Se preocuparon más de las traducciones que de las portadas, que les parecían menos importantes. Así que nos apañábamos como podíamos”. “Eso dio lugar a confusiones muy curiosas –continúa-. Uno de los casos más claros es el Doctor Muerte. Enrich vio que llevaba una máscara tipo robot y comenzó a pintarla como si fuera dorada, es decir, de color amarillo. Y para que los colores combinasen, también cambió el color verde original de la capa por el rojo. Y cuando me tocó a mí dibujarlo también lo pinté así”. “Al principio a la editorial le pareció estupendo y no dijo nada -añade-. Pero al final comprendió que tenía que darnos referencias de los colores. Creo que al principio ellos también debían recibir los materiales en blanco y negro y no tenían ninguna referencia". “Con el tiempo descubrimos que la máscara del Doctor Muerte era de hierro, por lo que su color era gris. Mientras que su capa era verde. Y al final pudimos ir ajustando las cosas” -añade el dibujante-. Página de 'Las portadas Marvel de Vértice' Otro caso curioso es el de Daredevil, que en los cómics originales solo llevó su traje negro y amarillo un puñado de números, mientras que en las portadas de Vértice usaba ese y el rojo definitivo aleatoriamente y sin ninguna explicación. “Ya ni me acuerdo de por qué hicimos eso” –confiesa López Espí-. De hecho, el dibujante asegura que no descubrió los colores de los uniformes de algunos superhéroes hasta que no dibujó la mítica Colección de cromos Marvel de Cropán. Ahí exigí que me facilitaran los colores de cada personaje, porque no quería seguir haciendo las cosas de cualquier manera. Lo increíble es que tuviese que exigirlo”. Página de 'Las portadas Marvel de Vértice'