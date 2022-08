Uno de cada ocho pacientes con COVID-19 tiene síntomas prolongados, según un estudio.

Uno de cada ocho pacientes adultos con COVID-19 desarrolla síntomas prolongados de la enfermedad, según las estimaciones de un estudio holandés que publica este jueves la revista médica británica The Lancet.

Los investigadores, de la Universidad de Groningen, compararon la frecuencia de síntomas nuevos o de gravedad en una población no infectada con personas a las que se les había diagnosticado COVID-19, lo que permitió una estimación más fiable de la prevalencia del mal prolongado que en estudios anteriores.

De los adultos que lo tenían, el 21,4 % experimentó al menos un síntoma nuevo o de gravedad tres a cinco meses después de la infección, según la investigación, que ha permitido establecer que uno de cada ocho pacientes experimentan síntomas a largo plazo.

El estudio también analizó los síntomas de las personas antes y después de la infección por SARS-CoV-2.

Esto permitió identificar los síntomas centrales de la covid prolongada: dolor torácico, dificultad para respirar, dolor al respirar, dolor muscular, pérdida del gusto y el olfato, hormigueo en las extremidades, nudo en la garganta, sensación de calor y frío, pesadez en brazos y/o piernas, y cansancio general.

El estudio proporciona una de las primeras comparaciones de síntomas a largo plazo después de la infección por SARS-CoV-2 con síntomas en una población no infectada, además de medir los síntomas en individuos antes y después de la COVID-19.

"Existe una necesidad urgente de datos que informen la escala y el alcance de los síntomas a largo plazo experimentados por algunos pacientes después de la enfermedad",dice Judith Rosmalen de la Universidad de Groningen, autora principal del estudio.

"Nuestro enfoque de estudio analiza los síntomas que se asocian con mayor frecuencia con la covid prolongada, incluidos los problemas respiratorios, la fatiga y la pérdida del gusto y/u olfato, tanto antes de un diagnóstico de COVID-19 como en personas que no han sido diagnosticadas", agrega.