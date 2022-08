El año pasado, el museo Thyssen-Bornemisza nos ofreció la primera retrospectiva en España de Georgia O’Keeffe (1887-1986), una de las máximas representantes del arte norteamericano del siglo XX. El museo acompañó esa exposición con un cómic sobre la artista, coeditado con Astiberri y creado por María Herreros (Valencia, 1983). Y ahora ese cómic es el centro de otra fantástica exposición que puede visitarse en el Museo de Arte e Historia de Durango hasta el próximo 28 de agosto.

Hemos hablado con el comisario de esta muestra, Asier Mensuro (Irún, 1971) y con la propia María Herreros, a la que preguntamos qué descubrió sobre Georgia haciendo la novela gráfica y esta exposición: “He descubierto una persona que valora la libertad por delante de todo. Que es capaz de amar a alguien y poner límites a la vez. Que tiene sus contradicciones y no se avergüenza de ellas”.

María también nos confiesa cómo le han inspirado el feminismo y la valentía de Georgia O’Keeffe: “Ahora soy una persona más asertiva, más segura y más decidida. Georgia era muy coherente con lo que quería para su vida y no se conformaba con menos. Eso para mí ha sido un ejemplo muy necesario”.

Preguntamos a Asier Mensuro cómo cree que se complementan estas dos grandes artistas: “María desarrolló este proyecto durante el confinamiento de 2020, y el descubrimiento de la figura de Georgia le fascinó. Suele bromear diciendo que estaba encerrada con un hijo pequeño y una amiga que era Georgia. Así que si, son dos artistas que se complementan perfectamente”.

Tras haber hecho tantos retratos de Georgia, preguntamos a María qué ve en su mirada: “Buf! me cuesta mucho describir lo que veo en la mirada de Georgia, pero habría hecho dos mil sin cansarme. Es algo eléctrico, magnético. Cuanto más mayor, ajada y curtida por el sol del desierto, más seguridad en su mirada, más me gusta”.

La intimidad y la inmensidad de la naturaleza

Preguntamos a María hasta qué punto le influyó el arte de Georgia a la hora de realizar la novela gráfica: “Su obra me ha inspirado mucho pero (al menos de manera intencionada) no me ha influido. He tratado de mostrar a Georgia a mi estilo y acercarme más a su lado íntimo”.

“Lo que sí ha influido –añade-, es la apertura de los paisajes y los entornos más emblemáticos de su obra, las grandes extensiones en sus paisajes y también los súper primeros planos de sus objetos naturales”.

Hablar de la propia obra siempre es difícil para un artista, pero María destacaría de sus originales: “Por un lado, el uso del carbón en las primeras piezas claves para el estilo de Georgia, me recordaron que llevaba sin utilizar carboncillo desde la universidad, por considerarlo un material muy académico. Pero al ver el uso tan increíble y magnético que Georgia hacía de él, decidí recuperarlo para este libro y lo disfruté mucho”.

“Lo que intente transmitir en las páginas fue la sensación tan inmensa que ella tenía de la naturaleza, contrastada con la intimidad y cercanía en las emociones y decisiones vitales que tomó” –concluye María-.