Un hombre condenado por violar a una mujer en la localidad de Archena, Murcia, consigue no entrar en prisión tras pagar las costas judiciales e indemnizar a la víctima con 6.000 euros. Además, se compromete a recibir un curso de educación sexual y permanecerá cinco años en libertad vigilada.

Así consta en el fallo emitido por la Audiencia Provincial de Murcia el pasado mes mayo. A pesar de que el agresor admitió haber pegado, amenazado y violado a la mujer, no entrara a la cárcel tras llegar a un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y la víctima.

Según explica la sentencia, en mayo de 2019, el acusado, C, era el encargado de varias fincas de cultivo en la localidad murciana y tenía a su cargo varios trabajadores provenientes de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) que se encargaban de la recolección de fruta. Entre ellos estaba la víctima, "una mujer de nacionalidad paraguaya" que en ese momento utilizaba "los datos personales de una compatriota".

El hombre golpeó y amenazó a la víctima

En la mañana del 14 de mayo, tras "intercambiar varios mensajes vía WhatsApp, ambos acordaron quedar" esa noche. A las 20:45, C., fue a buscar a la jornalera y la condujo en una furgoneta a otra finca. Una vez allí y después de que la mujer mostrara su deseo de abandonar el lugar, el procesado "le agarró fuertemente de los brazos, le propinó un empujón y la introdujo en la parte trasera de la furgoneta".

La mujer intentó zafarse de su agresor, pero no pudo debido a "los golpes que el acusado le propinaba en la cara". Mientras la violaba, C le decía: "eres una puta, si has quedado conmigo y te has subido al coche ya sabías lo que iba a ocurrir".

El fallo asegura, que tras lo ocurrido, C obligó a la mujer a realizarle una felación y la amenazó con despedirla a ella y a todos sus "paisanos". Después, ella presentó una denuncia y mostró lesiones en el hombro, cara, brazos, muslos y glúteos.