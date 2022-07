La obesidad no es solo un aumento de peso, es un aumento anormal de grasa corporal. Y no solo de grasa subcutánea, sino también de la grasa que se acumula en órganos vitales como el corazón, el hígado, el riñón y los músculos, produciendo un deterioro progresivo de sus funciones.

En el mundo son ya cerca de 2.000 millones de personas las que tienen sobrepeso. De ellas, 700 millones son obesas. En los próximos cuatro o cinco años una quinta parte de la población mundial podría tener obesidad.

[La epidemia de la obesidad en España]

Eva Cabezas es actriz y siempre ha sido gorda. Dice que se ha pasado la vida contando calorías y haciendo dietas, pero ha aprendido a vivir con su peso y a no ponerse límites para ser ella misma.

Harta de que la condición física esté en el ojo del huracán de la crítica constante ahora usa la comedia para reírse de la gordofobia y visibilizar los estigmas del sobrepeso. “He tratado de normalizar y aceptar, y de no sentirme diferente a pesar de tener un físico diferente”, explica Eva.

“Yo me acepto con este peso, pero también me acepto con 30 kilos menos“

“Claro que me estorban los kilos, claro”, confiesa la actriz. “Además, como que manejas siempre un sobrepeso y ves que cuando te pasas de rosca lo notas también. Yo me acepto con este peso, pero también me acepto con 30 kilos menos”, reflexiona la humorista.

Las dietas no siempre funcionan. Ella ha probado varias. Una incluso fue tan dura que terminó ingresada en el hospital. Tampoco las cirugías están al alcance de cualquiera, si no tienes patologías asociadas. En general, gente como Eva siente que la sanidad les excluye pese a afirmar que la obesidad es un problema grave.

“Si esto es una enfermedad, vamos a atajarla con todo: ciencia, médicos… vamos a ponernos a ello“

“Tienes la sensación de que no hay interés”, se queja Eva Cabezas. “Si esto es una enfermedad, vamos a atajarla con todo: ciencia, médicos… vamos a ponernos a ello. Otra cosa es que de ahí se genere un estigma”.

¿Es la obesidad una enfermedad? La Coordinadora de la Unidad de Obesidad del Hospital Universitario Vall d'Hebrón, Andrea Ciudin, dice que "la obesidad sí que es una enfermedad que merece ser reconocida como tal". A partir de este reconocimiento la doctora asegura que la sanidad podría "disponer de herramientas terapéuticas financiadas para poder tratar y ofrecer las mejores opciones a los pacientes". Pero lo cierto es que no es así. Reconocerla como enfermedad crónica significaría entenderla como un problema donde el enfermo no es el culpable y podría ofrecerse atención por igual a las personas que tengan obesidad. Además, permitiría crear mayor concienciación médica y más unidades especializadas como la del Vall d'Hebrón, en la que se trabaja con una mirada multidisciplinar realizando diagnósticos personalizados. "Falta formación para entender que la obesidad es compleja, que hay alteraciones en el metabolismo y que cada persona gasta su número de calorías" La doctora Ciudin cree que "falta formación para entender que la obesidad es compleja, que hay alteraciones en el metabolismo y que cada persona gasta su número de calorías". Y afirma que "la dieta de 1.500 calorías no vale para todo el mundo". A lo que añade que muchos profesionales del sistema sanitario "prefieren no tener que atender a personas con obesidad porque son casos complejos de manejo". Conscientes de la estigmatización que marca la obesidad, y de la vergüenza con la que llegan a consulta, en la Unidad de Obesidad del Vall d`Hebrón intentan empoderar a los pacientes y buscar decisiones compartidas. ¿Llegar al peso ideal o al peso saludable con todas las herramientas disponibles? Ese es el objetivo. Un nuevo fármaco contra la obesidad logra una pérdida de peso comparable a la cirugía SAMUEL A. PILAR Existen fármacos que ayudan a perder peso, pero sólo están financiados para pacientes obesos con diabetes tipo dos. "No entendemos por qué nos dejamos de lado al 70 % de las personas con obesidad, que son las que no tienen diabetes, y no les podemos ofrecer un tratamiento farmacológico que sabemos que funciona", se lamenta Andrea Ciudin.

El "peso" de la sociedad La gente con obesidad o sobrepeso suele vivir en un estrés recurrente, dicen los terapeutas. Está provocado por experiencias de fracaso continuas que les llevan a sentir desagrado en lo personal y en lo social porque se ven señalados por la sociedad. "Va a aumentar la gordofobia y el estigma sobre los cuerpos y sobre las personas con obesidad" Juan Ramón Barreda es experto en Conductas alimentarias y profesor de Psicología en el campus de Teruel perteneciente a la Universidad de Zaragoza. Barreda habla de que "la presión sobre los cuerpos" se produce de un modo más o menos "directo e indirecto" y se muestra convencido de que "va a aumentar la gordofobia y el estigma sobre los cuerpos y sobre las personas con obesidad". El profesor de Psicología asegura que "la gordofobia no es solamente que genere malestar, sino que retrasa las intervenciones médicas, causa problemas de salud más allá de lo puramente psicológico y contribuye al aumento de la obesidad". Para el experto en conductas alimentarias "estos discursos aparentemente preventivos, si no se manejan adecuadamente, pueden tener un efecto contrario al deseado".

Investigación y tratamientos Se ha avanzado mucho pero queda mucho por saber y, sobre todo, falta investigación. La búsqueda de un tratamiento farmacológico más efectivo que las dietas o las cirugías es el reto de la ciencia. El grupo NeurObesity del Cimus de la Universidad de Santiago de Compostela que lidera Miguel López lleva años intentando conocer como el sistema nervioso central, en concreto el hipotálamo, gobierna la masa corporal. "Contrariamente a lo que se pueda pensar, la mayor parte del control de las calorías que ingerimos y gastamos ocurre por parte del cerebro, y eso dificulta poder encontrar dianas terapéuticas", asegura López. "Lo que no se sabía era que a nivel celular esas moléculas eran producidas si había una entidad mayor que regula el funcionamiento del sistema de moléculas", explica el director de NeurOberisty - CIMUS. Así descubrieron en 2010 el papel de la proteína AMPK responsable de regular la energía corporal a la demanda en cada momento. Ahora acaba de conseguir entrar en el hipotálamo con una novedosa estrategia basada en nanopartículas naturales, y han logrado inocular en ratones obesos un gen modificado que inhibe esta proteína y logra detener el hambre. El estudio ha conseguido que ratones muy obesos, con patologías asociadas, adelgacen no porque coman menos sino porque su metabolismo gaste más calorías. Esto abre una nueva vía para extender la estrategia a humanos y a otras patologías asociadas al cerebro.