En la madrugada del 30 de junio al 1 de julio de 1520, el ejército de Hernán Cortés y sus aliados indígenas tlaxcaltecas sufrieron la mayor derrota de una exitosa campaña que les había llevado a hacer prisionero al emperador Moctezuma y a dominar Tenochtitlán, la capital del Imperio mexica. Perseguidos por los doscientos mil habitantes de la ciudad, los españoles intentaron huir cargados con toneladas de oro, lo que acabó en una masacre de la que Cortés escapó con vida de milagro. Una apasionante historia que el guionista Ricardo Vilbor, el dibujante Pablo Sahuquillo y los coloristas Alicia Soria y Carlos Mercé Vila recrean en el estupendo cómic La Noche Triste (Cascaborra ediciones).

"Esta historia me ha fascinado desde siempre -nos cuenta ricardo Vilbor-. Quería contarla, pero no sabía con quién o cuándo. Pablo Sahuquillo, el dibujante, me pidió hace un año y pico una historia de acción y ahí me dije: “Esta es la mía”. En la huida de Tenochtitlán está gran parte de nuestra historia, en toda la Conquista, de hecho. Creo que la Conquista es un terreno poco explorado por los españoles y los mexicanos desde el punto de vista artístico; en cambio, muchos políticos no dudan en instrumentalizarla y usarla para sus propios fines. Si los gringos pueden crear todo un género, el western, a partir de la Conquista del Oeste y usarlo para hablar del ser humano en toda su dimensión, ¿por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? ¿Complejos, traumas? Yo he tomado un hecho histórico como base para hacer una historia de acción, sin complejitos ni tonterías, pues han pasado cinco siglos".

A pesar de la masacre, Cortés regresó muy pronto a tenochtitlán: "Fue una derrota de la que se supo rehacer; de hecho, un año después conquistó la ciudad, muy mermada por la viruela. Aunque me interesaba más las circunstancias en que se produce esa huida, esa derrota, que sus consecuencias".

Página de 'La noche triste'

Las lágrimas de Cortés Preguntamos a Ricardo cómo es su retrato de Cortés: "Cortés aparece ya hastiado de Moctezuma. Bernal Díaz del Castillo ya nos dice que se refería a él como “ese perro de Moctezuma”. También como el gran general que fue y alguien determinado a conquistar Tenochtitlán. A todo esto le hemos añadido la leyenda sobre sus lágrimas al pie de un ahuehuete de más de 500 años que se encuentra en la calzada México-Tacuba porque era algo muy literario, no podíamos desaprovecharlo". Pero... ¿Cómo fue posible que Cortés dominase toda una ciudad de doscientos mil habitantes con un exiguo ejército? "Lo del dominio de la capital mexica es algo que cuesta entender a día de hoy, aun consultando todas las fuentes habidas y por haber -confiesa Ricardo-. La fascinación que ejercía Cortés sobre Moctezuma, cómo se aprovechó (sin saberlo) de los augurios que “anunciaban” la llegada de los castellanos... Son muchos factores que cuesta explicar en una obra de ficción porque ésta tiene reglas comunes con la realidad, pero otras propias que hacen difícil narrar hechos verídicos porque, paradójicamente, se nos hacen falsos en un papel o en una pantalla". Página de 'La noche triste'

Pedro Alvarado, ¿el villano? Otro de los protagonistas del cómic es Pedro Alvarado, al que muchos culpan de esa derrota de Cortés. Fue un conquistador español (gobernador, capitán...) que tiene un papel fundamental, pues fue el que ordenó la Matanza de Tóxcatl -nos cuenta Ricardo-. Hernán Cortés tuvo que abandonar Tenochtitlán para derrotar a las tropas de Pánfilo de Narváez en Cempoal, quien había sido enviado por el Teniente de gobernador de Cuba para aprehenderlo". "A su regreso -añade-, se encontró con una ciudad a punto de estallar: Pedro Alvarado, a quien había dejado al mando, lideró una masacre de nobles mexicas en el Templo mayor bajo el pretexto de una supuesta rebelión; lo hizo presionado por sus aliados tlaxcaltecas porque estos querían vengarse de sus opresores, los tenochcas. Esta matanza fue la que levantó a toda la ciudad en contra de los castellanos y sus aliados. Y este panorama fue el que se encontró Cortés. Alvarado perdió gran parte de la confianza de Hernán por esto y por este mismo motivo lo hemos usado un poco como “el malo” del cómic". Página de 'La noche triste'

Moctezuma, un emperador en sus últimos momentos Moztezuma II fue el protagonista del primer contacto diplomático entre una nación europea, España, y un imperio indígena americano. Y a las primeras de cambio fue hecho prisionero por Cortés, con una excusa, para poder controlar a su pueblo. "En el cómic, Moztezuma aparece en sus momentos finales, ya derrotado psicológicamente por Cortés, repudiado por su pueblo, humillado... Su final fue muy triste, la verdad", asegura Ricardo. "No sé si se fio de Cortés, creo que este lo subyugó, le fue comiendo el terreno poco a poco hasta tenerlo con grilletes, preso en su propio palacio" -añade el guionista-. Página de 'La noche triste'

La Malinche y María de Estrada En la conquista de México hay dos mujeres que jugaron un papel muy importante, aunque en el cómic su presencia no sea demasiado destacable: la Malinche y María de Estrada, una mujer soldado. "La Malinche fue una de las 19 mujeres esclavas dadas como tributo a los españoles por los indígenas de Tabasco, tras la batalla de Centla -nos cuenta Ricardo-. Hoy sabemos que no fue una mera intérprete, sino que aconsejaba a Cortés y estaba presente en las reuniones más importantes, algo que sorprendía a los indígenas, de ahí su nombre. De hecho, Matthew Restall, en el capítulo 3 de Los siete mitos de la conquista española, desecha la creencia de que la conquista fue llevada a cabo exclusivamente por hombres blancos. Sin los aliados indígenas, muy superiores en número a los castellanos, habría sido imposible. Su participación, fue, por tanto, clave". "De María de Estrada no sabemos mucho, pero sí que participó como soldado en la Conquista -añade el guionista-. De su valentía, fiereza y grandes habilidades para el combate dejó constancia, en el siglo XVI, el historiador tlaxcalteco Diego Muñoz Camargo en su obra Historia de Tlaxcala: “Asimismo se mostró valerosamente una señora llamada María de Estrada, haciendo maravillosos y hazañeros hechos con una espada y una rodela en las manos, peleando valerosamente con tanto furia y ánimo que excedía al esfuerzo de cualquier varón, por esforzado y animoso que fuese, que a los propios nuestros ponía espanto y, ansimismo, lo hizo la propia el día de la memorable batalla de Otumba, a caballo, con una lanza en la mano, que era cosa increíble en ánimo varonil, digno por cierto de eterna fama e inmortal memoria” “En estos reencuentros se halló aquella Señora llamada María de Estrada, donde peleó con lanza a caballo como si fuera uno de los más valerosos hombres de mundo, como atrás queda referido". Página de 'La noche triste'

Una estupenda documentación Más de 500 años después es normal que la leyenda y la historia se confundan, por eso preguntamos a Ricardo cómo se ha documentado: "La leyenda y la historia se entrecruzan siempre, pero yo, al ser guionista, no tengo problemas con eso, pues ni soy historiador ni lo pretendo: este es cómic de ficción con base histórica. Por ello he incluido un documento al final explicando algunas decisiones del cómic y comparando los hechos del tebeo con lo que sabemos". "Pero David Nievas, el asesor de Ferrer-Dalmau, nos ayudó con la documentación de vestimentas, armas, etc... Y he leído muchísimo para hacer este cómic. De toda la bibliografía, destacaría las siguientes obras: -Díaz del Castillo, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, edición, estudio y notas de Guillermo Serés, Madrid, Real Academia Española-Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2011. -Muñoz Camargo, Diego, Historia de Tlaxcala, paleografía, introducción, notas, apéndices e índices de Luis Reyes García, México, Gobierno del Estado de Tlaxcala-CIESAS-UAT, 1998. -Portilla, Miguel León, Visión de los vencidos: relaciones indígenas de la conquista, México DF, UNAM, 2007. -Prescott, William H., Historia de la conquista de México, Madrid, Antonio Machado Libros, 2003. -Olivier, Guilhem, y Ledesma Bouchar, Patricia, Tetzáhuitl. Los presagios de la Conquista de México, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2019. -Restall, Matthew, Los siete mitos de la conquista española, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 2004. -Restall, Matthew, "Black Conquistadors: Armed Africans in Early Spanish America", The Americas, Volume 57, Number 2, October 2000, pp. 171-205. -Thomas, Hugh, La conquista de México, Barcelona, Planeta, 2015. -Thomas, Hugh, Yo, Moctezuma, emperador de los aztecas, Barcelona, Planeta, 1995. "Testimonios de primera mano solo tenemos los de Bernal Díaz del Castillo -añade Ricardo-, pues los escritos indígenas que narran los acontecimientos durante la conquista de México son de los primeros años después de la caída de Tenochtitlán (el Códice Florentino, los Anales de Tlatelolco y los Cantares Mexicanos)". Destacar también el prólogo de Guilhem Olivier, del Instituto de Investiggaciones Históricas de la Universidad de México, "El profesor Olivier nos ha hecho un magnífico prólogo y recomiendo a todo el mundo sus artículos, pues me aclararon muchos puntos sobre los sacrificios humanos". También preguntamos a Ricardo si le ha influído la reciente serie Hernán, protagonizada por Óscar Jaenada. "La serie de Hernán no la he visto porque no quería que me influyese en nada. Este verano le daré una oportunidad". Página de 'La noche triste'

Un cómic apaisado que parece una película Destacar que este cómic es el espectacular debut en la novela gráfica de Pablo Sahuquillo, que nos sorprende con un formato apaisado y con viñetas a toda página, con lo que consigue la sensación de casi estamos viendo una película. "Me interesó particularmente este proyecto porque coincidió con un momento en el que estaba asombrado con un cómic de Thierry Martín, que estaba todo narrado en blanco y negro, sin bocadillos y a una sola viñeta por página. Esto coincidió con un momento en el que yo tenía menos carga de trabajo, pero muchas ganas de trabajar así que nos propusimos este experimento sobre La Noche Triste. Una historia que yo no conocía, pero que Ricardo me recomendó porque encajaba muy bien con el ritmo que estábamos buscando". "Por eso -añade- me planteé el cómic como algo muy visual que se pudiese leer casi del tirón, una historia sin bocadillos, y con una o dos viñetas por página exige que el lector se meta dentro de la lectura que sea fluida y así evite que se detenga porque tiene peligro de perderse y no entender bien la trama. Así que dedicamos una cantidad grande de tiempo simplemente a hacer un storyboard detallado y que se entendiese bien al completo antes siquiera de vender el cómic. Este efecto casi cinematográfico, creo que es una consecuencia, en primer lugar; del formato, y en segundo lugar del tipo de narrativa tan rápida que escogimos". Pablo nos comenta que él ha sido el primer sorpendido por la historia de Cortés: "Particularmente, lo que más me asombró de la historia es lo inteligente que fue Hernán Cortés y la suerte que tuvo de salir de esa condena a muerte, donde estaban aislados en un palacio, rodeados de mexicas que les multiplicaban en número y para más inri, la ciudad estaba dentro de una isla". Página de 'La noche triste'

"Lo más divertido ha sido la batalla y lo más duro la documentación" Preguntamos a Pablo que ha sido lo más duro y lo más divertido de este cómic. "La parte de la batalla ha sido la parte más divertida de este cómic. Aunque sí que es verdad que el formato y las exigencias del guión me complicaron mucho a la hora de encajar los personajes ya que el formato en el que trabajé era un poco más pequeño del que veis en el cómic. Aún así, fue una experiencia muy agradable". "Lo de la documentación ha sido un suplicio -añade el dibujante-, ayudaba a la hora de diseñar, pero realmente ha supuesto un castigo constante. Por ejemplo, ya casi con el comic terminado me tocó cambiar los cascos de los españoles de todas las páginas, lo que fue una verdadera penuria. Aún así preferimos eso a que quedara ese error en todas las páginas". Le preguntamos hasta que punto ha querido ser fiel en el retrato de los protagonistas. ""En cuanto al retrato de Hernán y Moctezuma -nos confiesa-, al principio me martirizaba un poco. Pero, tras buscar documentación, vi que eran rostros que ya estaban retratados de formas muy diferentes y, pese a que hay acercamientos y detalles en común, lo que más hay son interpretaciones. De hecho, no miramos películas ni series porque preferimos ir a las fuentes originales o pinturas anteriores". En cuanto a su colaboración con los coloristas, Alicia Soria y Carlos Mercé Vila, Pablo Sahuquillo nos comenta: "Ha sido todo un reto a nivel personal porque me imaginaba el cómic en blanco y negro; y cuando nos dijeron que tenía que ser en color y con bocadillos nos tocó adaptar los dibujos y modificar en algunos casos la composición, ya que no estaba planteada para los bocadillos. Y en cuanto al color, lo mismo. Además costó mucho encontrar a alguien que quisiese trabajar por lo que se cobra en España y con un proyecto que no es tuyo en origen. Por eso, tras trabajar con Carlos encontramos a Alicia, una profesional impresionante y que ha sido capaz de darle un carácter global al cómic y armonizarlo para que la lectura sea fluida". Alicia se muestra encantada con haber podido colorear este cómic: "Me parece muy interesante este formato porque resulta muy sencillo y cómodo de leer. Efectivamente se tiene la sensación de estar viendo una película o serie, de la que deseas saber qué va a suceder a continuación". En cuanto a las tonalidades elegidas para la historai, Alicia nos comenta: "Se decidió una paleta que estuviera más cercana al cómic europeo, con tonalidades más suaves. También era importante el simbolismo de la sangre, pues es la lucha encarnizada de dos civilizaciones. Por eso el rojo está muy presente, incluso en las escenas nocturnas". Alicia también se ha documentado a la hora del coloreado: "He buscado referencias de color en varios campos: películas, series, pinturas, libros ilustrados, recreaciones arqueológicas. Esto me ayudó a dar con la paleta y la sensación que estaba buscando transmitir". "Tuvimos la suerte de contar con David Nievas para la documentación y Ricardo también es un gran conocedor de la época -añade Alicia-, por lo que cuando comencé a trabajar disponía de una amplia información en la que consultar referentes. He intentado ser fiel al periodo histórico, sobre todo con los colores de las vestimentas y edificios, para aproximarnos lo máximo posible a la realidad. También he empleado el color para intentar crear una atmósfera que nos hiciera sentir que estábamos en aquella época, en un momento tenso y triste, pero a la vez emocionante. Personalmente me encanta la Historia en general, así que haber trabajado en este cómic no sólo me ha aportado en lo artístico, sino que he podido aprender y ampliar conocimientos sobre este increíble momento de nuestra historia". Página de 'La noche triste'