El Hospital Clínic de Barcelona investiga el caso de una paciente que lleva más 15 años controlando la replicación del VIH sin medicación, un "caso excepcional de curación funcional del sida", que el equipo trata de desentrañar para replicar los mecanismos inmunológicos de la mujer en otros afectados.

El estudio del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) se ha presentado en el Congreso Internacional AIDS 2022 y se basa en el seguimiento de la paciente que tiene una carga viral indetectable, según ha informado la institución en una nota de prensa.

"A lo largo de estos años hemos encontrado una caída pronunciada y progresiva del número de virus en el reservorio, lo que sugiere un control por parte de la respuesta inmune", ha explicado Sonsoles Sanchez-Palomino, investigadora del grupo de Sida e Infección por VIH del IDIBAPS durante la presentación.

Identificadas las células "altamente resistentes" a ser infectadas

Diagnosticada en el estadio de infección aguda por el VIH hace 15 años, presentaba una enfermedad muy agresiva. Se le incluyó en un ensayo clínico con tratamiento antirretroviral durante nueve meses y en diversas intervenciones con un inmunosupresor (inmunomoduladoras con la ciclosporina A). Poco después, el virus pasó a ser indetectable, dejó de replicarse y, desde entonces, no ha vuelto a aparecer. ¿Por qué no repuntaba?

"La paciente no tenía factores genéticos clásicos asociados con el control del VIH, no era una controladora de élite de la enfermedad y aún más, presentó una primoinfección grave, algo que no es habitual tampoco en los controladores postratamiento", ha señalado Josep M. Miró, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Clínic, jefe de grupo IDIBAPS y catedrático de Medicina de la Universidad de Barcelona, durante la presentación del estudio.

Además, se ha comprobado que la paciente no está infectada por virus defectuosos; su virus era viable porque pudo ser aislado y cultivado en el laboratorio.

Los investigadores vieron que las células sanguíneas de la paciente eran "altamente resistentes" a ser infectadas por el virus del VIH en cultivos in-vitro, refiere el comunicado. Sin embargo, sus linfocitos T CD4+ purificados eran susceptibles a la infección por el VIH. Esto sugería que otras poblaciones celulares de la sangre bloqueaban la infección y podrían contribuir al control del VIH.