El intérprete y compositor canadiense Shawn Mendes ha anunciado este miércoles en sus redes sociales la cancelación de más de 70 conciertos que estaban previstos por su última gira mundial, Wonder World Tour, para cuidar de su salud mental.

Entre esos compromisos había tres fechas programadas en España que inicialmente deberían haber tenido lugar en la primavera de este 2022 y que se pospusieron al 5 de junio del próximo año en el Wizink Center de Madrid, el 9 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 11 de ese mes en el BEC! de Bilbao.

El pasado 9 de julio, el cantante ya tuvo que interrumpir los conciertos previstos para las siguientes tres semanas. "Necesito tiempo para curarme y cuidar de mí mismo y de mi salud mental por encima de todo", alegó entonces, una decisión que ratifica ahora por completo tras consultar con su equipo y profesionales médicos.

"Debo tomarme un tiempo que nunca me he tomado para mí mismo, para centrarme en mí y volver más fuerte", ha indicado en un nuevo mensaje personal a sus seguidores. Y añade: "No estaba totalmente preparado para el precio que iba a suponer para mí volver a la carretera".

Pese a las ganas por comenzar este tour tras el largo parón que supuso la pandemia, Mendes asegura que no era consciente "de cuán difícil sería volver a estar de gira tras todo este tiempo apartado" de los escenarios.

Tras afirmar que este retiro temporal de los escenarios no significa que próximamente no lance "música nueva", el artista ha querido disculparse con todos sus seguidores por la decisión. "Os quiero y os doy las gracias por apoyarme tanto en este viaje", concluye su mensaje, en el que promete volver en cuanto "me haya tomado el tiempo necesario para sanar".