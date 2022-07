La mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat de Cataluña, reunida este miércoles en Moncloa, ha llegado a dos acuerdos para "superar la judicialización" del conflicto y para "proteger e impulsar" la lengua catalana. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha encabezado la delegación del Ejecutivo central, ha detallado que este acuerdo para evitar la "judicialización" incluye "solventar los conflictos que puedan surgir a través de acuerdos" y "renunciar a acciones que saquen la política fuera de las reglas del juego democrático".

En una rueda de prensa tras el encuentro, Bolaños ha incidido en que esta mesa supone "un paso adelante más" hacia el diálogo, donde se "recogen los frutos" de las reuniones previas. "Hoy abandonamos los monólogos y abrazamos el diálogo como forma de hacer política", ha reivindicado.

En el primer punto, el de la desjudicialización de la política, las dos partes han acordado que la actividad política "debe llevarse a cabo dentro del ordenamiento democrático vigente". Las eventuales mejoras del marco normativo "deben venir del diálogo y de los mecanismos de reforma ya establecidos", y las partes se comprometen renunciar a "acciones que saquen la política fuera de las reglas del juego democrático".

Los acuerdos han de ser "representativos de mayorías amplias y transversales de la sociedad catalana". Estas mayorías deben superar los "bloques que parecían irreconciliables". "Nunca más el enfrentamiento estéril entre una parte de Cataluña que trata de imponer a otra sus postulados", ha señalado el ministro de Presidencia.

El último punto del acuerdo hace referencia a que "las instituciones públicas han de preservar en todo momento el interés general y adoptar las máximas garantías, especialmente cuando sus actuaciones afecten al patrimonio y a la situación de personas".

La reforma del delito de sedición, todavía lejos

Por su parte, la consejera de Presidencia catalana, Laura Vilagrà, al frente de la delegación de la Generalitat, ha celebrado haber alcanzado unos "primeros acuerdos, aunque parciales, para avanzar definitivamente en la superación de la judicialización", lo que ha considerado "un paso previo pero imprevisible para hacer frente a la resolución del conflicto político de fondo". Aun así, ha recalcado que este conflicto estará lejos de resolverse definitivamente "hasta que la ciudadanía no pueda votar su futuro político en libertad".

El acuerdo incluye el "reconocimiento de que la vía de la judicialización ha agudizado el conflicto político". Los dos gobiernos se han comprometido a "impulsar las reformas legislativas que hagan falta antes que acabe el año para hacer efectiva el fin de la judicialización y sus conflictos".

No ha concretado si una de esas reformas incluye la del delito de sedición, una de las reclamaciones del independentismo. Ha asegurado que la propuesta para reformar este delito "está sobre la mesa", y permitiría "la armonización penal con las democracias europeas". Bolaños ha asegurado que esta posibilidad no se ha abordado en esta reunión. Se ha mostrado dispuesto a "armonizar la legislación española con las mejores legislaciones de la Unión Europea", pero ha recordado que para ello es necesaria "una mayoría parlamentaria que en este momento no existe".