Estados Unidos ha condenado el bombardeo ruso al puerto ucraniano de Odesa y ha criticado que solo 24 horas después de haber cerrado el acuerdo para desbloquear las exportaciones de cereales Rusia "viole su compromiso". El puerto comercial de Odesa es un punto clave para la exportación de grano por el Mar Negro. "El Kremlin sigue mostrando desprecio a la seguridad de millones de civiles mientras perpetúa su asalto a Ucrania", ha dicho en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken, según el cual Rusia "priva a Ucrania de su vitalidad económica y al mundo de su suministro alimenticio".

“The United States strongly condemns Russia’s attack on the port of Odesa today. It undermines the effort to bring food to the hungry and the credibility of Russia’s commitments to the deal finalized yesterday to allow Ukrainian exports.“