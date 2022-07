Detectan un brote de doce casos de viruela del mono relacionados con un negocio de tatuajes en Cádiz

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía ha detectado un brote de viruela del mono procedente de un establecimiento de tatuajes en la provicincia de Cádiz, que afecta, al menos, a doce personas.

Según han informado fuentes de la Consejería de Salud y Familias, se ha iniciado la investigación epidemiológica relativa a búsqueda activa de casos y contactos, y se ha realizado la inspección del establecimiento, procediéndose a su cierre de forma preventiva.

La Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ha recordado la importancia de que la realización de tatuajes y piercings debe realizarse de forma correcta, de tal forma que no genere riesgos para la salud de las personas usuarias ni tampoco para los propios trabajadores.

La OMS declara la emergencia internacional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado este sábado la emergencia internacional por el actual brote de viruela del mono, después de que se hayan declarado ya más de 16.000 casos en 75 países, muchos de ellos en Europa, donde la enfermedad no era endémica.



La decisión fue anunciada en rueda de prensa por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dos días después de que un comité de emergencia con expertos en esta enfermedad se reuniera para analizar la posible declaración, que obligará a las redes sanitarias nacionales a aumentar sus medidas preventivas.



Este comité había recomendado no declarar la emergencia en una primera reunión celebrada en junio (cuando los casos eran 3.000), y en esta ocasión, según Tedros, tampoco hubo consenso total entre los expertos, si bien el director general ha decidido declarar la emergencia debido a que "el virus se está transmitiendo rápidamente en muchos países donde no hubo casos con anterioridad".