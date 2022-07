Tres años y medio de cárcel para el hombre que realizó un ataque homófobo en el metro de Barcelona

Un juzgado de Barcelona ha condenado este viernes a tres años y medio de cárcel a un hombre por una agresión homófoba ocurrida en el metro de la ciudad catalana en enero de 2019.

En la sentencia, el juzgado de lo penal número 20 de Barcelona confirma al agresor, Jerson Felipe, un delito de lesiones con el agravante de actuar con discriminación por razón de la orientación sexual, y le prohíbe aproximarse a menos de 1.000 metros y comunicarse durante cuatro años y medio con la víctima, a la que deberá indemnizar con 11.370 euros.

Por el contrario, el juez absuelve a los dos otros acusados, uno de los cuales ya fue exonerado al inicio del juicio, celebrado el pasado 8 de julio, cuando las acusaciones ya retiraron los cargos en su contra, al concluir que ninguno de ellos participó en los hechos, aunque los presenciaron.

El juez ve probada la agravante en el delito de lesiones por la discriminación por orientación sexual, pero, en cambio, no aprecia un delito contra la integridad moral, como sostenía la acusación particular, al concluir que el componente homófobo no es un delito autónomo en este caso, "porque toda la acción es movida por el mismo ánimo de atentar contra su integridad física por el reconocimiento realizado de su orientación sexual".

Los hechos ocurrieron hacia las 6:00 de la mañana del 12 de enero de 2019 en el metro de Barcelona, cuando un joven entró en un convoy en el que se encontraban los tres acusados, junto a un menor que ya fue condenado a 22 meses de libertad vigilada en un proceso paralelo y otro joven no identificado.

El menor se sentó junto a la víctima, se recostó junto a él y en tono de mofa empezó a hacer gestos afeminados, que fueron "jaleados con risas" por el resto de acusados, según apunta el juez en la sentencia, en la que detalla que todos ellos actuaron "con la intención de ridiculizar ante el resto de pasajeros" al chico, que llevaba una camiseta con un dibujo de un oso y el texto en inglés "dime guapo y aliméntame", una alusión que interpretaron iba dirigida al colectivo homosexual.