El PSIB vol que la prostitució es consideri violència masclista

La prostitució podria passar a ser considerada com un tipus de violència masclista si tira endavant la proposta del PSIB per a reformar la llei d'igualtat balear. La proposta de canvi també inclouria la violència vicària, és a dir, la que exerceixen els progenitors cap als seus infants amb la intenció de causar mal a la mare.

La consellera d'Igualtat, Mercedes Garrido, assegura que la modificació de la llei és una passa necessària per a augmentar la protecció de les treballadores sexuals i les víctimes d'explotació: "Si conceptualitzam la prostitució com una violència masclista, aquestes dones (les treballadores sexuals) podran accedir a les ajudes i a la xarxa de suport que tenen les dones víctimes de violència masclista"

La proposta no convenç

Així i tot, es tracta d'una proposta que no convenç totes les parts implicades. Des del sindicat de treball sexual OTRAS critiquen la proposta socialista. Consideren que hi ha altres fórmules més efectives per a combatre l'explotació i asseguren que classificar la prostitució com a violència masclista marginaria més les dones que l'exerceixen.