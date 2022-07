En la oficina de la Defensora de la Audiencia de RTVE se recibió el 21 de julio un mensaje de un espectador de la segunda edición del Telediario. Este espectador se queja de que en la emisión del día 20 de julio, al hablar de las víctimas de un bombardeo, se mostró un maniquí fingiendo que era un niño fallecido. No es cierto. Por desgracia las imágenes de esta víctima son reales. Se trata de un jóven de 13 años fallecido en la ciudad ucraniana de Járkov mientras esperaba el autobús.

Dice el espectador que en La 1 de TVE, durante el descanso del partido entre las selecciones femeninas de Fútbol de Inglaterra y España se emitió un formato reducido de la segunda edición de Telediario. En él, dice este espectador, “se ha emitido una noticia en que se relataba la muerte de un niño de 14 años por un bombardeo y en la imagen sale un maniquí, se ve a la distancia”. Este espectador añade: “Me parece tremendo que nadie revise estas imágenes antes de emitirlas [...] y la verdad es que ya no sé sí creerme estas y otras informaciones que puedan emitir en su canal”.

Hemos comprobado que el día que el espectador relata, el Telediario emitió (min. 4:30) una noticia breve relativa al fallecimiento de un niño de 13 años en Járkov. En el vídeo se observa que la mano del menor fallecido tiene un aspecto más pálido o amarillento que la piel de la persona que la sujeta a la que se identifica con su padre.

Imagen del Telediario de TVE en el que aparece la víctima de 13 años de un bombardeo en Járkov VerificaRTVE

Para valorar si efectivamente se trata o no de un maniquí hemos comprobado dos grabaciones en bruto del mismo hecho realizadas por las agencias Reuters y Associated Press. También hemos revisado a fondo gran número de fotografías de la misma víctima tomadas por fotógrafos profesionales independientes. Algunas de ellas no se han difundido en medios como RTVE por su excesiva crudeza. Entre los fotógrafos que estuvieron presentes en el lugar y que ofrecen el testimonio gráfico en primera persona reconocemos nombres como los de Sergei Kozolov (EFE y EPA), Sophia Bobok (Anadolu/Getty) o Sofiia Gatilova (Reuters) que han mostrado su trabajo en otros momentos de esta guerra. El hecho de que tantos periodistas independientes estuvieran presentes en el lugar del ataque y que todos ellos confirmen el fallecimiento del jóven de 13 años es un factor de verificación muy relevante.

En todas las imágenes que hemos revisado no hemos identificado ningún signo que nos permita sospechar que estamos ante una teatralización. En el lugar de los hechos Reuters y AP recogen declaraciones de Viktor Zabashta, Jefe del Centro de Medicina de Emergencia de la región de Járkov. Zabhasta que declara a cámara: “Por ahora tres personas están muertas. Hay un niño de 13 años entre ellas. Dos resultaron heridas”.

Viendo imágenes del vídeo en bruto que no se utilizaron en la emisión del Telediario comprobamos que en la posición que quedó yaciendo el niño fallecido, aparece luego una bolsa blanca traslucida compatible con la que se usa para trasladar un cadáver. Los dos operarios que mueven la bolsa soportan un peso compatible con el hecho de estar trasladando a una persona fallecida de la edad del muchacho.

Hemos comprobado el lugar en que se grabaron las imágenes y las hemos geolocalizado junto al edificio Parus, en el barrio de Saltovka de Járkov, Ucrania (50.02245235917235, 36.31827075225124). En el resto de edificios de la zona se aprecian destrozos muy visibles. Todas las imágenes o referencias a este hecho aparecen fechadas el día 20 de julio.

A la izquierda en una imagen de Google Street View del lugar del ataque, a la derecha el mismo lugar tras el bombardeo en una captura del vídeo de Reuters VerificaRTVE

En cuanto al color de la piel de la persona fallecida, hemos consultado la web de la academia Tánatos Formación especializada en Tanatopraxia. En el apartado de Palidez (Pallor Mortis) se dice: El cuerpo se torna pálido después de la muerte por la falta de circulación sanguínea hacia los vasos cutáneos. Este cambio se presenta de forma inmediata entre los primeros 15 y 120 minutos.

En conclusión: La afirmación de que la imagen que se ofreció en el Telediario del día 20 julio es un maniquí no se sostiene. Es un hecho que la piel del cadáver del niño de 13 años aparece ligeramente más cetrina o pálida que la de la persona adulta que está a su lado y que se presenta como su padre pero esta reacción es la habitual pocos minutos después de un fallecimiento. Todos los indicadores restantes confirman que no se trata de una teatralización sino de un hecho real.