Mor Joan Francesc López Casasnovas, referent de la política, llengua i cultura menorquines

L'intel·lectual menorquí, Joan Francesc López Casasnovas ha mort avui als 69 anys a causa d'un càncer que ja es trobava en estat avançat i que ha acabat sent fulminant. Va néixer a Ciutadella l'any 1952 i dedicà tota la seva vida a la política, la llengua i la cultura catalanes. Es llicencià en filologia romànica i posteriorment s'especialitzà en catalana. En endavant, exercí com a professor de Llengua i Literatura a l'Institut Josep Maria Quadrado, a Ciutadella, d'on es jubilà el 2013.

Fou escriptor, poeta, intel·lectual, mestre de professors i activista polític d'esquerres. Tot i això, al llarg de la seva vida compaginà ambdues passions: la cultura i la política. L'any 1979, i en representació del Partit Comunista Espanyol, va ser elegit conseller en les primeres eleccions del Consell de Menorca. Als anys 80 s'afilià al Partit Socialista Obrer Espanyol, i més endavant passà a la coalició formada per PSM i Esquerra Unida de Menorca. En aquesta època, i fins al 92, també va ser conseller de Cultura i Educació i formà part del Parlament de les Illes Balears.

La mort sobtada de López Casasnovas ha provocat una gran commoció en el món polític i cultural de Menorca. El conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria, ha dit que el llegat que deixa és "imprescindible". Maria ha destacat el paper de Casasnovas a la cultura menorquina: "La seva aportació és ineludible per construir l'actual Menorca. Va ser un intel·lectual compromès, amb una amplitud de coneixements impressionants de tot lo social, humà i cultural, a més de la seva implicació en la lluita per la justícia". Els socialistes de Ciutadella s'han sumat al condol amb un comunicat en el qual han destacat el compromís de López Casasnovas a tots els nivells: "Un home compromès amb la llengua, la cultura i un polític honest al servei del poble de Menorca. Els socialistes han demanat a l'Ajuntament de Ciutadella que li concedeixi la Medalla d'Or de la ciutat.

Per la llengua i la cultura

Però no tan sols deixà marca a la política, s'implicà de la mateixa manera amb la llengua i cultura de les Balears. Fou membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, del Consell Social de la Llengua Catalana i ponent a la Llei de Normalització Lingüística de les Illes. A més, també impulsà els quaderns de Xibau de poesia. El 2007 va rebre el Premi d'Actuació Cívica de la Fundació Lluís Carulla. I el 2019, en agraïment per la seva dedicació a la normalització de la llengua i cultura de les Illes, fou guardonat, juntament amb Bernat Joan, de l'OCB, amb el premi Josep Maria Llompart. Es convertí així en un referent per a la societat menorquina i balear que avui l'acomiaden.