Unha libraría de Pontevedra especializada en manga remonta a crise grazas aos vídeos que o dono sobe a TikTok

Vídeos curtos, con son, imaxes, e efectos, que axiña poden facerse virais. É o fenómeno TikTok, a 'app' chinesa mais popular entre a mocidade.

A libraría de Fernando Iglesas, en Pontevedra, especializada en comic manga, está a causar sensación en Tik Tok mediante os vídeos que sobre á rede, con milleiros de visualizacións que contribúen a remontar o negocio.

O día que visitamos a libraría tiña unha visita de seguidores de Madrid, cos que gravou un vídeo que logo subiu á rede. En poucos minutos conseguiu milleiros de visualizacións e de ’likes’.

“Hoxe é o día dos madrileños, máis madrileños...“

"Hoxe é o día dos madrileños, máis madrileños", di el rodeado do grupo e dirixíndose á cámara.

A libraría non ten venda en liña.

Ata en Chile, México e Colombia ten seguidores a través da rede social.

"Ese público ao que o algoritmo de TikTok lle entrega o vídeo espera que eu fale de manga. Se eu aparezo por alí cun tixolo fritindo uns ovos, seguramente lle dan para arriba ao teléfono co dedo, o algoritmo vai ver que non hai permanencia de visualización e vaime parar o vídeo", explica Fernando sobre as demandas dos seus seguidores.