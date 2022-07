Els comerciants i restauradors volen més creuers al port de Palma

Les patronals del comerç i de la restauració de Mallorca volen més creuers als ports de les Balears i en concret, al de Palma. Avui han demanat al Govern balear que retiri les limitacions pactades amb la patronal dels creuers que fixen un màxim de tres megacreuers al dia al port de Palma. Les patronals que firmen aquesta petició són Pimem, Afedeco, Amictur, l'Associació de Majoristes i Comerços Turístics i Restauració de la CAEB.

Segons les patronals, els informes de qualitat de l'aire emesos per l'empresa Labaqua Kunak , a petició de l' Autoritat Portuària , revelen que els nivells de contaminació estan per davall dels nivells legislatius de referència.

Saturació del centre de Palma

“Ara hi ha més gent que contribueix a la reanimació del turisme“

Els firmants d'aquest manifest consideren que les queixes sobre la saturació del centre de Palma són exagerades. Diuen que "és una evidència que ara el centre no està buit, com en els temps més durs de la pandèmia. Ara hi ha més gent que contribueix a la reanimació de l'economia danyada per la covid, la inflació i la guerra d'Ucraïna.