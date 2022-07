La central de Maó deixa de cremar 55.000 tones de fuel anuals

Menorca respirarà millor a partir d'ara gràcies al canvi que avui s'ha fet a la central tèrmica de Maó. Des d'avui deixa de cremar fuel i passa al gasoli i això farà que desapareguin les columnes de fum negre que tantes vegades han estat denunciades pels menorquins.

La conversió s’ha duit a terme en els tres motors (BW1, BW2 i BW3) de 13,6 MW cada un, amb una potència total de 40,8 MW; a partir d’ara els tres motors funcionaran un màxim de 1.500 hores anuals amb gasoil i tindran una producció total estimada de 62 GWh cada any. Amb el canvi de combustible la central deixarà de consumir 55.000 tones de fuel cada any i reduirà un 88 % les emissions de diòxid de sofre (SO 2 ) a l’atmosfera.

Reconversió dels magatzems Per a dur a terme aquesta conversió, a més de l’adaptació dels propis motors, s’està reconvertint un dels dipòsits de fuel a gasoil i està previst reconvertir l’altre per a emmagatzemar aigua desmineralitzada destinada a les turbines de gas, mesura que també permetrà reduir de manera molt important les emissions de diòxid de nitrogen (NO 2 ) d’aquests grups de generació.

Reducció de les emissions contaminants El vicepresident del govern i conseller de Transició Energètica ha dit que ''el canvi suposarà una reducció molt important de les emissions a l'atmosfera i una millora en la qualitat de vida dels menorquins. Es deixarà de cremar 55 mil tones anuals de fuel, el que significa un 88% de reducció de diòxid de sofre".