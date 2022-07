Exceltur vaticina un "caos important" aquest estiu als aeroports més turístics

Els aeroports de les Balears patiran un "caos important" aquest estiu. És l'anunci que ha fet aquest dimecres l'aliança turística Exceltur, en una compareixença per explicar les previsions per als mesos que venen. Exceltur considera que el caos només es podrà evitar si s'augmenta el nombre de policies als controls de passaports, un tràmit que han de passar tots els turistes britànics.

No és culpa d'Aena

José Luis Zoreda, el vicepresident executiu d'Exceltur, ha citat expressament els aeroports de Mallorca, Málaga, Tenerife i Gran Canària, com els que tendran més problemes. Zoreda, però, diu que els retards i les saturacions afectaran els aeroports amb molta fluència de turistes britànics, i els d'Eivissa i Maó, ho són.

Zoreda ha precisat a l'agència Efe que els problemes no són responsablitat d'Aena i ha assenyalat al Ministeri de l'Interior i ha dit que els principals aeroports turístics i el de Madrid-Barajas, han d'augmentar les dotacions policials per facilitat el control de passaports dels passatgers que no pertanyen a l'espai Schengen, com són els britànics, el principal mercat d'origen de turistes a Espanya.