'Loba boreal', una revisión feminista de las novelas de aventuras de Jack London

Tras la excelente Giganta, una feminista y revolucionaria vuelta de tuerca a los cuentos clásicos que realizó junto al guionista francés Jean-Christophe Deveney, la valenciana Núria Tamarit (1993) nos sorprende con Loba boreal (La Cúpula), una revisión feminista de las novelas de aventuras y supervivencia en la naturaleza de Jack London. Sus protagonistas son tres mujeres que, no solamente tienen que enfrentarse a la dureza de la naturaleza, sino también a la violencia del hombre.

"El camino de Loba boreal empezó en el 2018 -nos cuenta Núria-, en un momento en el que sentía mucho interés por las narraciones de supervivencia y aventura. Leí ese año muchos relatos de Jack London, así como de otros autores que narraban también experiencias sobre cómo el hombre se enfrenta a la naturaleza, cómo sobrevivir a la soledad y las condiciones extremas, e incluso al pasado y los ideales de cada uno".

"Después de algunos de estos relatos, empecé a pensar que el papel de las mujeres en estas historias era prácticamente inexistente -añade la autora-. La visión está únicamente dirigida hacia el hombre (no como término que agrupa también a mujeres, sino como específico. «El hombre») y, además, daba la sensación que no quedaba espacio para tratar a la naturaleza como un personaje con deseos y derechos y no como un mero lugar. Tampoco se dirigía la narración hacia el relato de las personas que ya habitan esos lugares antes de la llegada de esos personajes, que suelen ser hombres duros, salvajes, solitarios, atormentados y también violentos y misóginos. Un ideal de hombre-macho que sigue muy presente en las ficciones actuales y nuestra manera de pensar a los hombres. Es así que la idea de Loba boreal empezó a rondar mi cabeza".

"Este tebeo -concluye Núria-, es una especie de respuesta a algunas de las preguntas que se me presentaban entonces y también a otras cuestiones que han ido surgiendo en estos años, ¿qué ocurriría si hubiera mujeres en un relato de aventura, supervivencia e introspección? ¿Qué tendrían en común? ¿Se organizarían en base a eso? ¿Qué están representando en el fondo todos esos personajes masculinos? ¿Tendría la naturaleza, como personaje, algo que decir? ¿Qué haría si le doy la oportunidad de intervenir no solo como escenario?"

Página de 'Loba boreal'

Tres mujeres que se unen para enfrentarse a un mundo de hombres El cómic nos cuenta la historia de tres mujeres y su relación con una expedición de hombres, movidos por la codicia de la búsqueda de oro. Ellas son Joana, una europea que ha ido a América en busca de una oportunidad para reconstruir su vida, Tala, la guía de la expedición, a la que han marcado de por vida y Opa, una anciana nativa que es una sanadora. A ellas habría que sumar a Bac, una perra a la que Joana tiene que cortar una pata para poder liberarla de sus cadenas y que se convertirá en su inseparable compañera. "Representan a mujeres de diferentes contextos y lugares -nos explica Núria-. Por un lado, las mujeres que son nativas y que no tienen poder de decisión ni de intervención ante la invasión de hombres extranjeros que vienen a explotar su tierra natal, y tampoco ante los hombres propios de su tierra. Por otro lado, mujeres que necesitan migrar, bien por escapar o bien por pura supervivencia, de sus hogares, donde hay problemas que las oprimen generalmente causados también por poderes masculinos". "La energía que las une es la pulsión propia de seguir viviendo, el amor a su tierra, sus paisajes y en general a la naturaleza. De ahí sacan ese impulso para no rendirse, para proteger aquello que aman", puntualiza la dibujante. Unas mujeres que llevan marcadas en su piel las cicatrices de los maltratos, algo que en la vida real no es tan fácil de identificar a simple vista. "Es una manera de mostrar de manera evidente que existen muchas violencias y maltratos -nos explica Núria-. Heridas que forman parte de cada persona y que cada una convive con ellas de una manera diferente. Algunas las llevan con orgullo, otras con vergüenza y otras las asumen como algo producto del destino. Todos los personajes están heridos de alguna manera u otra". Página de 'Loba boreal'

La gente que se ve abandonada a dejar su hogar El libro de Núria (El Enebro, Duerme pueblo) también nos habla de un tema tan actual como el de la gente que se ve obligada a dejar sus hogares o, simplemente, para poder sobrevivir, como pasa actualmente con los refugiados ucranianos. "Me gustaría que la tierra de la protagonista actuara como metáfora del hogar de cualquier persona que se ve obligada a migrar. Quise hablar de la tierra natal de Joana como un lugar que forma parte de su identidad y ama en lo más profundo". "Pienso que, independientemente del contexto sociopolítico de cada persona migrante, en el fondo el amor por la tierra propia es algo común -añade Núria-. No me refiero al territorio como lo definen las naciones o los estados. Si no a esos lugares que te son queridos porque están ligados a buenas experiencias, donde habitan personas que amas y sobrevive tu cultura. Todo aquello que te es propio no es fácil de abandonar, ni menos sin la certeza de si volverás o morirás en el camino". Territorio 9 Loba Boreal de Núria Tamarit y los Romita Escuchar audio El cómic también nos habla de la relación entre el hombre y la naturaleza, la violencia social, la codicia... "La intención del libro es poner ciertas cuestiones sobre la mesa y, como siempre ocurre, cada lectora o lector sacará un aprendizaje distinto. Me gustaría que las y los lectores se plantearan qué significa migrar por necesidad, ocupar el hogar de otros, explotar la naturaleza y a los demás por pura codicia. También que sean conscientes de que existe esta opresión y misoginia y que, arrojando un poco de luz, existen otras formas de relacionarse con la naturaleza y entre nosotras y nosotros". "Así que en este libro la enseñanza para mí es preguntarnos si este modelo de vida que explota la naturaleza hacia el suicidio, que sitúa a las mujeres por debajo de los hombres y que considera la ocupación opresiva de otros territorios, tiene sentido. Y, si no lo tiene, entonces es una llamada a hacer algo al respecto", añade Núria. Página de 'Loba boreal'

La naturaleza y la violencia de los hombres Destacar la belleza de esos paisajes nevados que dibuja Núria. Y es que la naturaleza, representada por un enorme lobo, es la otra gran protagonista del cómic. Le preguntamos si ese lobo tiene algo que ver con La Princesa Mononoke o Miyazaki. "La loba representa la naturaleza -nos explica-. Es un personaje que vigila expectante, amenaza e interviene de forma brutal después de ser ignorada y maltratada todo el Lempo". "Si bien entre mis referentes está Miyazaki, escogí una loba por sus características -añade-. Creo que el lobo es un animal sigiloso, inteligente, brutal... y, al mismo tiempo, existe una conexión ancestral muy potente entre el lobo y el humano en muchas culturas. Si bien pienso que tal vez es una imagen prototípica, me sirve para que los y las lectoras conecten con esta idea de animal que representa a la naturaleza (espíritu natural) sin explicar demasiado". En el lado opuesto nos encontramos a Matwei, el líder de esa búsqueda de oro. "Matwei es un personaje que encarga la maldad y violencia de los hombres que han crecido en una sociedad patriarcal y opresora -nos cuenta Núria-. No conocemos su pasado ni sus motivaciones, dado que poco importa. Los hombres de este libro son personajes que funcionan como un único personaje que representa las violencias de nuestras sociedades. El machismo, la ira, la explotación y la opresión a la que nos vemos expuestas. Dado que, de alguna manera, generalizar es mentir, también aparecen otros hombres que tratan de actuar de manera distinta, de no formar parte de ese personaje colectivo, como son Sémiov, el abuelo o el compañero de Joana". Viñeta de 'Loba boreal'