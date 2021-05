En vez de seguir dando vueltas a los cuentos que todos conocemos, ya va siendo hora de crear nuevas historias acordes a este siglo XXI. Fábulas tan grandes, en todos los sentidos, como Giganta. La historia de aquella que recorrió el mundo en busca de la libertad (Norma), del guionista francés Jean-Christophe Deveney (1977) y la valenciana Núria Tamarit (1993), que cuenta la historia de una giganta llamada Celeste y su búsqueda de conocimiento y libertad.

“Desde que era niño –asegura JC Deveney- me han fascinado las historias sobre gigantes, como Gargantúa y Pantagruel, o sobre personas normales que se encuentran en la situación de un gigante, como Gulliver. Creo que remite al niño y a su relación con los adultos y a su posición frente a las diferentes escalas del mundo que le rodea (insectos, animales, etc...)”.

“La historia de Giganta nació, pues, de este deseo de trabajar sobre un personaje de tamaño desproporcionado –continúa el guionista-. En general, los gigantes presentan una versión exacerbada de los rasgos y características de su género: los hombres son más fuertes, más violentos, más glotones. Y las escasas versiones femeninas, creadas principalmente por Hollywood, sexualizan más el cuerpo. Con Celeste, he querido mantener este principio de exageración, pero adjuntándolo a rasgos femeninos más universales, que no se detengan en los de la mirada masculina únicamente”.

Para este cuento iniciático en clave feminista, Deveney (Niala) ha contado con la ayuda de Núria Tamarit (Dos monedas, Duerme pueblo), en su primer trabajo internacional. “JC -nos comenta- se inspiró en cuentos y tradiciones tanto populares como más antiguos y clásicos. Desde Gargantúa y Pantagruel a El ataque de la mujer de 50 pies o Attack on Titans. Bebe también de mitologías clásicas como los cuentos de sirenas o la tradición de los cuentos sobre brujas. En mi opinión, aunque la estructura del libro también es tradicional (la narrativa es muy clara y todo son acciones que tienen consecuencias y problemas que se resuelven de manera lógica), la construcción de los personajes no lo es tanto”.

“Para mí, Celeste es generosa, conmovedora, cariñosa y llena de ingenuidad y candor - añade JC Deveney-. Estos dos últimos aspectos son a menudo denostados o devaluados en nuestra sociedad, pero yo los encuentro muy importantes. Todos empezamos siendo ingenuos en la vida, es el estado mismo de la infancia y, en mi opinión, es una virtud que hay que cultivar porque nos permite aprehender con el mínimo de prejuicios lo que vivimos y las personas que conocemos. Esto no evita la desilusión, y Celeste experimentará mucha , pero al mismo tiempo, la mayoría de las otras cualidades que he mencionado provienen de esta franqueza”.

En cuanto a los secundarios, también consiguen darles una vuelta de tuerca, como nos comenta Núria: “Aunque aparecen personajes arquetípicos (bruja, príncipe, gobernante, etc), pienso que no están descritos a la manera tradicional, sino que son modernos. Por ejemplo, en el caso del personaje de la bruja, en un primer momento podría parecer que nos encontramos ante un personaje clásico (o al menos, que hemos leído muchas veces) y después resulta que la bruja es considerada algo extraño y especial no porque haga magia, sino porque es la que más conocimiento posee ”.

“Pienso que es un cómic feminista en la medida en la que presenta personajes femeninos complejos cuya existencia no se justifica solo en relación a su papel con los hombres –añade JC Deveney-. Celeste tiene identidad propia y recorre su camino sin estar sujeta a la trama de un personaje masculino. Es independiente. Tiene problemas por sus características como personaje (y no solo por ser mujer o por problemas tradicionalmente clasificados como propiamente femeninos)”.

“La colaboración con JC ha sido excelente desde el primer momento –añade la artista-. Conecto muy bien con su manera de trabajar, así como con sus ideas y sus procesos. Deveney es un guionista que está siempre muy abierto a las opiniones y sugerencias , discutir el guión y añadir cambios, así que trabajamos conjuntamente en la revisión de algunas escenas. Además, considera que el papel de la dibujante es igual de importante y confía totalmente en mis decisiones, cosa que me permite libertad creativa absoluta, puedo añadir mi parte en el conjunto de la obra y no ser meramente la mano que dibuja”.

“En cuanto al diseño o la inspiración –continúa-, en un primer momento busqué imágenes de referencia de otros lugares del mundo, vestuarios y construcciones de otras épocas. Pero, en última instancia, me dejé llevar por aquello que la descripción del propio mundo me inspiraba y la imagen que se fue formando en mi cabeza a medida que imaginaba toda la historia”.

En cuanto al estilo que ha desarrollado para este cómic de doscientas páginas, Núria asegura que: “ Me gusta definirlo como realismo fantástico. Aunque no sé si es el término que más se ajusta en la teoría, siento que la historia se nutre principalmente de estos dos conceptos. Por un lado, problemas y personajes que son cotidianos, reales y conocidos. Por otro, aventuras y lugares que se explican, en ocasiones, desde lo mágico y fantástico. Es un mundo que, como Celeste, se presenta vasto, inabarcable. Es complejo y maravilloso”.

Un auténtico reto artístico

Destacar el altísimo nivel artístico que Núria demuestra en toda la obra, a pesar e su larga extensión. “ El estilo es mi estilo propio. Es decir, no puedo dibujar de otra manera que no sea esa. Trabajar en proyectos de gran envergadura es difícil. Pero como he dicho antes, supone un reto para mí. Se invierte mucha energía en el proceso, no solo en las horas que cuesta abocetar, dibujar, colorear, rotular y revisar todo el libro, sino energía también mental. Sin embargo y, a pesar de todo el sufrimiento, es una sensación maravillosa poder contar historias a través del dibujo y ver el libro publicado y recibir el apoyo de los lectores”.

En la belleza de estas páginas es fundamental del color de Núria Tamarit: “Para mí el principal papel del color en este libro es la creación de atmósfera. Utilizo el color no a manera tradicionalmente narrativa, sino como herramienta para añadir sensaciones al lugar. Intento que los colores no sean exclusivos de una única escena y fluyan a través de todo el libro, componiendo una amplia paleta propia del proyecto y de la historia”.