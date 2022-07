El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), el mayor acelerador de partículas del mundo, ha reanudado este martes la colisión de protones tras una parada de más de tres años.

Ahora, funcionará las 24 horas del día durante casi cuatro años a una energía récord de 13,6 billones de electronvoltios (TeV), lo que permitirá recrear y estudiar la densidad que había los primeros 10 microsegundos después del Big Bang, el fenómeno que dio inicio al universo.

“Live from CERN: Join us for the first collisions for physics at 13.6 TeV! https://t.co/qxW3MXp1Ev“