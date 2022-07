El Consejo de Ministros aprobó en febrero la tramitación de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los animales. Una norma que pretende avanzar hasta el maltrato, el sacrificio y el abandono cero y que recoge, entre otras medidas, la creación de un DNI para mascotas. Ahora, el Director General de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, espera que a finales de año se haya completado la tramitación parlamentaria, por lo que en 2023 podría entrar en vigor.

Otras de las propuestas del borrador presentado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 son la prohibición de la cría de animales a particulares, la puesta en marcha del Consejo Estatal de Protección Animal y la realización de un Plan de Protección Animal que se renovaría cada tres años. Descubre en RTVE.es estas y otras claves de la futura ley, que, de aprobarse, sería la primera norma a nivel estatal de protección animal.

¿Cuánto costaría y dónde se solicitaría?

El DNI animal no costaría nada. "Será absolutamente gratuito", señala Torres. Este se enviaría a los dueños de los animales una vez les hubiesen implantado el microchip habitual. Además, no supondría ningún trámite más: sería automático y no habría que ir a ningún lugar a solicitarlo. "No hay que ir a la comisaría a dar de alta al perro", bromea Torres, quien hace hincapié en que se trata de una herramienta complementaria a las ya existentes, el pasaporte europeo y el microchip.