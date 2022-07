De Donostia. 48 años. Pamplonés “por motivos sentimentales”, es decir, consorte. Desde 1991, con 17 años, corre en los Sanfermines. “Y si contamos también el encierro chiqui, con becerros, serían 39 años, desde los 7 años”. Un asesor financiero apasionado de la fiesta. En 2011 casi le cuesta la vida. En 2012 estaba otra vez corriendo.

Debuta como voz experta en los Sanfermines 2022 en TVE haciendo piña con los nuevos presentadores, Julian Lantzi y Ana Prada. Lleva años fogueándose en entrevistas puntuales donde aportaba su visión tras la carrera y está mentalizado –a medias- para verlos y comentarlos, por primera vez, desde la barrera. Desborda entusiasmo. Ha corrido cientos de encierros y se emociona durante una rueda de prensa viendo solo unos segundos de carrera en un monitor.

P.: ¿Estás preparado para tus primeros Sanfermines sin correr en la calle? ¿Cómo te sientes?

R.: Un poco extraño. Sobre todo, en los días previos. El primer día va a ser muy complicado vivirlo en directo. Me da miedo que mis emociones personales afloren excesivamente en el momento de la retransmisión. El duelo ya lo llevo. Soy consciente de que había que dejar de correr.

P.: O sea, que es un hasta siempre.

R.: Si esto sale como espero que salga, es un hasta siempre. Me apetecía seguir vinculado al encierro y voy cumpliendo años. Igual es empujón que me hacía falta para quitarme de la calle. Y si las cosas no salen bien, allí estará la calle, como la montaña para el montañero. Pero si sigo en la televisión unos cuantos años, mi retito habrá sido ese 14 de junio de 2019.

Lo primero que hice cuando me lo ofrecieron fue preguntarle a mi hija de 6 años ¿tú qué harías? Se quedó pensando y su respuesta fue: “Aita, ¿a ti qué te gusta más? ¿correr o salir en la tele?”. Lo que más me gusta es correr.

P.: ¿Cuál ha sido tu peor momento?

R.: En 2011 tuve un percance grave: dos cornadas con dos trayectorias cada una. Me tocó pedirle perdón a mi madre por todo el sufrimiento. Ella ha entendido siempre que es mi vida, pero está encantada de que me pase a las retransmisiones: somos cuatro hermanos y tres seguíamos corriendo.

P.: ¿Qué consejos te han dado tus predecesores?

Hablé con Javier Solano y Elena Sánchez. Se lo tengo que agradecer a ellos eternamente porque son los que me propusieron. En TVE se me conocía puntualmente por las participaciones como invitado. Ellos creyeron en mí y que podría llenar ese hueco. Es un honor. Y más todavía que TVE me lo haya propuesto.

P.: ¿Y qué consejo tienes para un corredor que se inicie en 2022?

R.: Suelo decir que no corra su primer encuero en Pamplona, que procure baquetearse en otros pueblos, donde es más fácil: hay menos gente y ves al animal. Yo empecé en Pamplona, pero entonces no había tanta gente. Ahora no los ves hasta que no los tienes encima. También recomiendo que hay que tenerlo muy claro. Te vas jugar el físico, puedes tener consecuencias complicadas. Un toro mata. En el toreo hay una máxima que es parar, templar y mandar. Y en el encierro es mirar, mirar y mirar. Hacia atrás, adelante, y a los lados por si se cae alguien. Y luego otros conejos que siempre se dan y son acertados: si te caes, procura no levantarte, intenta molestar lo menos posible y desplázate hacia un lateral para levantarte cuando puedas. Y, si hay un toro rezagado, procura quitarte de en medio y dejar a las personas con más experiencia: cuando ves de tú a tú a un toro, puede que el miedo te desborde. Podría dar mil consejos, pero pienso a veces que tampoco soy quién. En petit comité lo hago.