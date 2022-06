Jornada de retards i cancel·lacions a l'aeroport de Palma

La d'avui està sent una jornada de cancel·lacions i retards a l'aeroport de Son Santjoan. A les portes de l'inici del mes de juny centenars de passatgers han vist com els seus vols s'han quedat a terra. A la vaga de tripulants de cabina de Ryanair s'hi afegeix la manca de personal a altres aeroports d'Europa.

Sis vols cancel·lats a Son Santjoan

“Els dos hauríem de fer feina demà a Santiago però no hi ha cap vol amb seients lliures“

Els passatgers del vol Palma - Santiago avui s'han quedat a terra. Molts feien coa als taulells de la companyia Ryanair per demanar explicacions i intentar trobar una alternativa. Una família gallega ha explicat als micròfons de TVE que avui hauran de dormir a Palma i que demà no hi ha cap vol a Santiago: "Els dos hauríem de fer feina demà a Santiago però no hi ha cap vol amb seients lliures cap a Galícia fins dissabte" A més, hi ha hagut cinc vols d'EasyJet cancel·lats per "problemes d'operativitat" a altres aeroports europeus.