La guerra de Ucrania ha vuelto a otorgar a la OTAN el papel protagonista en la política internacional que tenía durante la Guerra Fría. La decisión de Finlandia y Suecia de romper su tradicional neutralidad y entrar en la Alianza Atlántica, ha hecho patente cómo la amenaza rusa puede llevar a una ampliación de los países miembros y a una mayor influencia de esta organización.

Desde su fundación tras la Segunda Guerra Mundial, la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha pasado de los 12 miembros originales a los 30 que había antes de la Cumbre de Madrid, y los 32 a los que se va a ampliar ahora. Su expansión hacia el este de Europa, con la entrada de los países bálticos, Rumanía o Bulgaria en 2004, aumentó la tensión con Rusia.

La posible entrada de Ucrania, que aspira a adherirse a la OTAN desde 2008, ha centrado las negociaciones con Moscú, que ha exigido la neutralidad de Kiev como condición para un hipotético cese de las hostilidades.

Repasamos cómo es el proceso de adhesión a la OTAN, qué requisitos son necesarios y cuánto tiempo puede llevar el proceso.

Depende de cada caso, pero en total el periodo de transición puede demorarse más de una década o incluso 20 años . Ucrania, el primer país en entrar en "diálogo intensificado" en 2005, y Georgia, el segundo en hacerlo en 2006, siguen en esa fase. Albania y Croacia estuvieron en el MAP durante siete años, entre 2002 y 2009, Montenegro durante ocho, entre 2009 y 2017, y Bosnia-Herzegovina, el único país actualmente en esa fase, entró en 2010. Uno de los procesos más largos ha sido el de Macedonia del Norte , que pasó a entrar en el Plan en 1999 y no completó su adhesión hasta 2020. El retraso se debió principalmente a las reticencias de Grecia, país miembro de la OTAN, respecto al nombre del país.

¿Cómo ha sido el proceso para Finlandia y Suecia?

El proceso ha culminado durante la Cumbre de Madrid. Nada más comenzar la primera jornada. Turquía, Suecia y Finlandia han superado sus reticencias y han concluido las negociaciones satisfactoriamente.

Previamente, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, había mostrado su confianza en que, en el proceso fuese "rápido" para estos dos países. También había sugerido que podría haber maneras de simplificar los pasos intermedios para que formalizar la entrada de ambos países lo antes posible.

Pero el camino no ha sido fácil. El rápido proceso para los dos países escandinavos han tenido que superar un gran escollo: las reticencias de Turquía por la política de acogida sueca a militantes kurdos que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan tacha de "terroristas". El presidente turco insistió en que no cedería si Estocolmo no cambiaba sus políticas a este respecto.

Este martes, durante la cumbre de la OTAN en Madrid, ha habido una reunión al máximo nivel entre Erdogan y los jefes de Gobierno de los dos países escandinavos, junto a Stoltenberg, para desbloquear la situación.

20.49 min Las Mañanas de RNE - Suecia y Finlandia confían en que la cumbre de la OTAN suponga avances en su adhesión - Escuchar ahora

Otro de los problemas ha sido la vulnerabilidad de estos países en el periodo entre la solicitud formal y la entrada oficial a la OTAN de los dos países nórdicos. Vladímir Putin señaló que la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN no es una "amenaza", pero ha advertido que Moscú tendrá que "reaccionar" si este ingreso supone el emplazamiento de infraestructura militar.

"Ya hemos visto amenazas a Finlandia. La principal inquietud es ese momento entre la solicitud y la entrada oficial. Se teme que en ese periodo Rusia lleve a cabo una guerra híbrida o incluso una guerra convencional, porque Finlandia en ese momento no estaría bajo el paraguas de la OTAN", aseguró en una entrevista en TVE Carlota García Encina, investigadora del Real Instituto Elcano.

08.15 min Carlota García Encina (Elcano): "Si Putin pretendía que la OTAN no se ampliara, ha conseguido el efecto contrario".

A falta de otros anuncios de Occidente, Reino Unido firmó un acuerdo de garantías de seguridad para dar tranquilidad a Helsinki y Estocolmo. El texto incluye un compromiso de ayuda en caso de crisis o de ataque bélico, además de mayor cooperación en áreas como inteligencia militar, tecnología, compra de armamento o maniobras militares.

"Lo que estamos diciendo es que en el caso de un desastre o de un ataque a Suecia, el Reino Unido acudiría en su ayuda con lo que pidiera", explicó el primer ministro británico, Boris Johnson, tras reunirse con su homóloga sueca en una visita al país nórdico. También aclaró que este acuerdo afectaría de la misma manera a Finlandia.