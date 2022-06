Se han difundido en redes sociales y canales de mensajería unas imágenes que muestran una luz azul con forma de espiral en el cielo de Nueva Zelanda. Se atribuyen a invasiones alienígenas o fenómenos extraños, pero tienen una explicación lógica vinculada al cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX, cuyo propietario es Elon Musk.

Numerosos usuarios han comentado estos días la presencia de esas luces extrañas en forma de espiral. Se comparte, entre otras, la noticia de un medio de comunicación de México donde se incluyen declaraciones que aseguran que “el contacto está cerca”. Un usuario que ha expandido las sospechas es el mago Uri Geller. Ha tuiteado un video en el que interpela a Elon Musk por lo sucedido y asegura que “esta espiral es un símbolo intuitivo de nuestro desarrollo espiritual” y la vincula a la magia, los dragones y el misticismo.

Hemos hablado con José Antonio Vázquez Parra, profesor de Ciencias Naturales y Matemáticas en la Universidad Camilo José Cela. Vázquez nos explica que se trata de “gases expulsados por un cohete que, al ir saliendo de la atmósfera, se van expandiendo formando estas curiosas figuras”. El científico español atribuye el hecho al avistamiento del cohete Falcon 9 de SpaceX.

Otros científicos han expresado también esa conclusión. El astrónomo Jarred Wood compartió la misma idea en el sitio especializado Space.com, indicando que este fenómeno se da cuando se produce la división del cohete Falcon 9 de SpaceX y su salida de órbita. El experto sostiene que lo que se vio fue “un soplo de la separación”. En un artículo de The Guardian que retuitea la Oficina del Asesor Científico Principal del Primer Ministro de Nueva Zelanda se incluyen las declaraciones de Richard Easther, físico de la Universidad de Auckland. El experto comparte la misma idea refiriéndose a otro avistamiento que tuvo lugar en Florida: “La geometría de la órbita del satélite y la forma en la que estamos sentados en relación con el sol, son la combinación perfecta para producir estas nubes de aspecto completamente extraño”.

