Javier Solana: "A veces no queda más remedio que enfrentase a la guerra"

El presidente del Real Patronato del Museo del Prado y exsecretario de la OTAN recibe a Plano general en la sala del siglo XIX de la pinacoteca madrileña. Javier Solana confiesa ser daltónico, aspira a que le dejen morir cuando él lo pida y se arrepiente de haber sacrificado tiempo con su familia durante su exigente y larga trayectoria política en la que fue ministro de Felipe González, secretario de la OTAN y Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Pregunta.- Su biografía está repleta de cargos muy importantes. ¿Dónde se sintió más feliz y dónde se sintió más útil?

Respuesta.- Yo feliz me he sentido muy feliz en el Gobierno de España y me sentí muy feliz en el Ministerio de Ciencia, de Educación y Ciencia. Y yo creo que si tuviera que escribir mi biografía y decir lo más importante que me tocó hacer en el Gobierno seguramente fue la reforma de la ciencia.

P.- No ha publicado memorias, pero podemos decir que las conversaciones con Lluis Bassets tituladas Reivindicación de la política eran unas memorias. ¿Faltan muchas cosas o está todo lo que se podía contar?

R.- Faltan muchas cosas, pero yo creo que lo que faltan son algunos detalles que pueden ser importantes para comprender el periodo de tiempo que es. Está más dedicado a la parte de seguridad, la parte de la política internacional en mis tiempos que estuve en puestos importantes de la política internacional.

P.- Usted entenderá que como periodista le haga una pregunta que le quería hacer desde hace mucho tiempo. ¿Es verdad que quiso suceder a Felipe González?

R.- No, eso no es verdad. Nunca estuvo en él en la realidad. Felipe González era un presidente de Gobierno extraordinario. Seguramente, no tengo duda que ha sido el mejor presidente de Gobierno en todo este tiempo. Un gran político que nunca se me pasó por la imaginación sucederle, porque además nunca pensé que se iba a ir cuando luego se fue, pero le tocaba ya irse.

P.- A pocos días de la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid. ¿Estamos ante una prueba de fuego para España en el concierto internacional?

R.- No, en absoluto, ¿por qué? España está muy bien situada en el conjunto de las naciones. Es miembro de todos los sitios donde se debe ser miembro: Naciones Unidas, la Unión Europea, la OTAN... En todos los sitios donde merece la pena. Están las organizaciones comerciales, la Organización Mundial de la Salud..., todos. Estamos en todas las instituciones internacionales. Somos de los países que creemos en el mundo global en el que vivimos y por lo tanto sabemos que hay problemas que son globales y por eso apoyamos las instituciones que pueden resolver los problemas globales. La diplomacia es maravillosa y hay que estar siempre, siempre, siempre mirando al otro, comprendiendo al otro, sabiendo qué es lo que le va bien, qué es lo que le va mal. Tratar de no meter el dedo en el ojo nada más que cuando es imprescindible. Hay que tratar al otro de buenas maneras.

P.- ¿Pero no cree que hay desconfianza exterior hacia España por la contestación de una parte del gobierno, por ejemplo, a la OTAN?

R.- Hay muchos países que son de la OTAN. Gran Bretaña, por ejemplo, tiene un movimiento pacifista más importante que tiene España. Es un país de la OTAN y un país de los clásicos que tienen ejércitos. No hay sociedades que creen que la guerra no debe existir. Todo lo creemos, pero hay otros que creen que es la guerra. No queremos que exista, pero a veces no hay más remedio que enfrentarse con ella.

P.- ¿Qué debe salir de esta cumbre atlántica, además de una posición fuerte sobre Ucrania?

R.- Bueno, desde luego, lo más importante es cómo se enfoca desde esta cumbre la crisis de Ucrania y Rusia. Pero también hay muchas otras cosas que como consecuencia de esta crisis hemos empezamos este periodo de crisis de este año. Finlandia y Suecia serán los países neutrales miembros de la Unión Europea que jamás pensaron en volver a entrar en la OTAN. El comportamiento del presidente Putin es lo que les ha hecho pensar que estarían más seguros o más cómodamente en todos sus cursos en donde en el país están una Alianza Atlántica. Realmente es una manera de ver las cosas, de cómo Putin se equivoca. No quería que Ucrania se acercara a su frontera, siendo parte de las instituciones europeas, por ejemplo, que no lo quiso y ahora se encuentra con que tiene 1.500 más de frontera con países europeos que son de la otra.

P.- Usted que conoce a Putin. ¿le cree un loco, como muchos le definen?

R.- No, yo creo que es un hombre cauto, es un hombre que piensa antes de hablar lo que dice. No se suele enfadar en público y creo que tiene algún estratega que a lo mejor se cree que es más estratega de lo que realmente es.

P.- De cara a la cumbre de la OTAN que celebramos próximamente en Madrid, ¿le ha pedido consejo el presidente Sánchez?

R.- Sí, he hablado con él una vez hace ya tiempo, sobre lo que suponía el momento en que nos venía la OTAN, que independientemente de la guerra, era un momento ya muy difícil. Pero con la guerra todavía más difícil.

P.- ¿Le ha desconcertado a usted el viraje sobre el Sáhara y las consecuencias posteriores?

R.- Vamos a ver, hay que empezar por reconocer cómo empieza esta situación por una decisión del presidente Trump. El presidente Trump toma una decisión -a mi juicio- equivocada. Fue a hacer con Netanyahu una promesa de que los países árabes reconocieran formalmente y políticamente, diplomáticamente, a Israel. Como saben, los países de esa región, con la excepción de Jordania y Egipto, no reconocen. Había una doctrina de mi época cuando yo estaba por allí, y que yo apoyé, que era lo que llamaba la "iniciativa árabe", que era paz o reconocimiento por paz. Si hay paz, habrá reconocimiento. Y eso entre Trump y Netanyahu decidieron que había que acabar con esa frase y con ese esquema, y entonces fueron regalando o pidiendo a los países de la región qué es lo que me darían ustedes y qué es lo que yo les daría o qué me pedirían.

P.- En su rincón del alma. Javier Solana, ¿Qué guarda además de los recuerdos?

R.- Hombre, fundamentalmente guardo algún recuerdo. No muchos, porque soy bastante selectivo con la memoria. No sé por qué, pero suelo tener recuerdos. Alguno muy malo, porque creo que trato de mimarlos para que no se me olvide nunca. Y algunos muy buenos, que también trato de mimarlos para que no sea el peor. Y en la mayor parte son un millón de recuerdos extraordinarios, positivos. Han tenido que ver siempre con la paz.

P.- ¿Cuál es el mayor sacrificio personal que requiere la alta política?

R.- Para mí, la familia.

P.- Usted padeció COVID y acabó en la UCI.

R.- Lo pasé mal, pero lo pasó mucho peor del vecino de la cama de mi derecha, que ese sí que no lo pudo contar. Yo lo puedo contar. Pero bueno, eso ya forma parte de la historia y de lo vivido.