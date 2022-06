Como cada año con la llegada del buen tiempo y el calor excesivo vuelven a surgir las dudas sobre si es mejor utilizar el secador o dejar que el cabello se seque al natural. Hablamos con expertas en dermatología que nos explican cómo hacerlo sin dañar el pelo y explican los pros y contras de cada método.

“Os secais el pelo con secador en verano?” “Opción 1: dejar que mi pelo se seque al natural y esté sano. Opción 2: quemármelo con el secador para no agarrar frío”. “Dormir con el cabello mojado y mañana amanecer congestionada”. Todas estas dudas o expresiones las hemos encontrado en redes sociales, y proliferan cada año con la llegada de la primavera y el verano. La pregunta fundamental es si utilizar un secador daña más el pelo. Te contamos lo que hemos averiguado.

Secado del cabello con el secador

Hemos hablado con dos expertas que no se decantan por ninguna de las opciones sino que plantean cómo llevar a cabo correctamente cada una. Ángela Hermosa, dermatóloga de la Unidad de Tricología y Trasplante Capilar del Grupo Pedro Jaén, explica que “secarse el pelo con secador no es malo para el crecimiento del pelo” y que “lo sequemos con secador o no, el pelo va a seguir creciendo igual”. Sí podría perjudicar la fibra capilar una fuente de calor (no solo los secadores, también planchas y rizadores) que esté “muy cerca de la cabeza”, añade la experta. Por ello, Hermosa aconseja que “lo mejor es hacerlo a una distancia mínima de entre 20-25 centímetros de la cabeza y sin usar la temperatura extrema” porque podrían formarse “burbujas de aire que hagan que el pelo se rompa con facilidad”.

Coincide con ella Gloria Garnacho, dermatóloga de la Academia Española de Dermatología y Venereología: “debe evitarse el calor excesivo en contacto directo con el pelo mojado”. La experta aconseja que lo ideal es quitar primero el exceso de agua con una toalla (a ser posible de algodón) e incide en que se mantenga el aparato a cierta distancia. Garnacho concluye que “no hay ninguna forma mejor ni peor de secarse el pelo siempre que se haga de una forma adecuada y correcta”.