'Jolgorio', una noche de juerga que se convierte en una alucinante experiencia sensorial

Bretch Evens (Hasselt, Bélgica, 1986), ya consiguió el Premio a la Audacia del Festival de Angoulême de 2011 con Un lugar equivocado (Sins entido). Y desde entonces nos ha ido sorprendiendo con cada uno de sus trabajos, como Los entusiastas y Pantera (Astiberri), en los que combina una audaz narrativa con algunas de las páginas más bellas del cómic actual. Su último y sorprendente cómic es Jolgorio (Astiberri), en el que narra la noche de juerga de tres personajes en Hasselt, que cambiará sus vidas para siempre.

Un cómic que, aunque se publicó originalmente en 2018, parece realizado después de la pandemia, ya que nos invita a perdernos en el jolgorio nocturno de una gran ciudad y disfrutar cómo si fuera nuestra última noche. “Yo describiría las historias de este cómic como una medicina, como píldoras anti-pandemia –nos comenta-.

El libro nos cuenta cómo viven esta noche tres personajes. El primero es Jona, un joven que quiere aprovechar su última juerga en Bélgica, ya que al día siguiente se va a vivir a Berlín con su mujer. El segundo es Victoria, una joven con problemas psicológicos que quiere escapar de la influencia familiar para vivir su propia vida. Y el tercero es Rufo, que en sus buenos tiempos fue el rey de la noche y que volverá a serlo, aunque sea por unas horas. Todos vivirán una noche inolvidable llena de alcohol y risas, pero en la que tampoco faltará la tragedia.

Brecth nos confiesa que en estos personajes hay “muchas cosas autobiográficas. Aunque repartidas por cada uno de ellos. Pero yo también soy bipolar y como les pasa a ellos, puedo pasar de depresivo a maníaco y a eufórico, en unas horas. Aunque el cómic condensa, en esa sola noche, una larga etapa de mi vida”.

Una depresión que solo supero gracias a sus seres queridos: “Tuve la suerte de estar rodeado por gente que me amaba, me cuidó, fue muy paciente conmigo y me ayudó a superar esa depresión ”.

Esa noche que retrata Bretch Evens, llena de luces y colorido, a veces nos recuerda al decorado de un musical de Hollywood de los años 30. “ El cómic tiene mucha influencia expresionista –nos confiesa el artista-. Juego mucho con el color y las luces, que me sirven para resaltar las emociones, pero no solo los momentos de euforia sino también los patéticos”.

El cómic también nos muestra la resaca posterior a esa noche de juerga. “Algunos momentos del cómic son tristes porque los personajes parecen tenerlo todo para sentirse bien, pero no lo consiguen. Están como en un enorme parque de atracciones para adultos, pero no son felices ” –asegura Bretch-.

“Pero –continúa-, no me gusta darle todo hecho al lector, quiero que él se implique y que se atreva con un gran menú , como puede ser Jolgorio, que tiene muchas calorías”.

“ No me gustan los cómics que son gráficamente monótonos –añade-, en los que los dibujos son iguales cuando estás narrando un momento de felicidad o una tragedia. Lo curioso es que me gusta leer ese tipo de cómics monótonos, como puede ser uno de Astérix, pero no los haría nunca”

Dibuja directamente con el pincel

Preguntamos a Bretch cómo realiza cada una de esas páginas, que son auténticas obras de arte: ““Cada página de Jolgorio está pintada con acuarelas, guache y tinta, todo mezclado. Y nunca hago bocetos previos, pinto directamente con el pincel. Con las cosas al agua no es posible tampoco”.

Unos originales que son muy cotizados por los coleccionistas. Por eso le preguntamos por qué sigue haciendo cómics, cuando otros artistas de su nivel ganan mucho dinero vendiendo sus pinturas: “Supongo que ese puede ser un gran plan para la jubilación –confiesa-, pero ahora mismo, a mí lo que me interesa es contar historias. Esas historias son las que me hacen evolucionar y crecer como artista, ya que me obligan a dibujar cosas que no había previsto dibujar”.

“Una época me dediqué a pintar, pero sentía que me faltaba algo, me faltaba alma, me parecía una experiencia un poco vacía –añade-. No me veía tres años dibujando peces” (ríe)

En cuanto a sus proyectos, Brecht nos comenta: “Ahora mismo estoy acabando el Harry Potter francés (ríe). No, es un libro de intriga, acción, detectivesco, muy diferente… Se podría titular Maestro de ajedrez o Maestro masón… y va un poco en la misma línea que Pantera, Entusiastas, pero a la vez tiene algo de El Señor de los anillos, de Matrix, de Pinocho… Tengo una lista larguísima de influencias. Hasta que no lo acabe no voy a saber qué hay mío en la obra” (ríe)

“Es la historia de una secta que empieza con un padre, un hijo, una familia… que creen en una cosa. Una historia de fantasía que se basa en las sociedades secretas…” –concluye-.