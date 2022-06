Los representantes de la industria española se han manifestado este martes en Madrid para reclamar al Gobierno y a los grupos políticos un pacto de Estado para un sector que supone hasta el 15% del PIB del país.

Convocados por UGT FICA y CCOO de Industria, los manifestantes, alrededor de 10.000 según la organización y unos 3.000, según las fuentes policiales consultadas por Efe, han llevado sus peticiones hasta las puertas del Congreso de los Diputados.

"La industria española se moviliza por un pacto por la industria, con un diálogo social real y un reparto justo de la riqueza", informaba CCOO a primera hora a través de sus canales, en los que compartía la llegada de trabajadores de toda España: de Aragón a Asturias, de Andalucía a Cataluña.

El céntrico Paseo del Prado madrileño ha sido el escenario de mensajes tan claros como "si hoxe non loitas, mañan non chores" sSi no luchas hoy, mañana no llores, en gallego).

También han acudido a la movilización la marcha de trabajadores de Siemens Gamesa, "en lucha" para que se mantengan sus puestos de trabajo después de la oferta pública de adquisición (opa) de Siemens Energy para controlar el 32,93% que no posee de su filial.

Reclaman un pacto que "dure décadas" En la cabecera de la manifestación, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, han atendido a los medios de comunicación y han exigido un pacto de Estado por la industria "que dure décadas" y que permita a España afrontar sus "graves retos de futuro". Entre otros requisitos, han insistido en que el acuerdo tiene que contar con el apoyo unánime del Ejecutivo, de los partidos políticos y de los agentes sociales, porque "no es para dos años, es una medida estratégica de país", ha dicho Sordo. “Este es el magnífico aspecto de la movilización sindical reivindicando un #PactoIndustriaYA.

Hace falta recuperar políticas de desarrollo industrial donde los recursos públicos condicionen decisiones de inversiones estratégicas de las empresas. pic.twitter.com/tHrRwFhGqq“ — Unai Sordo (@UnaiSordo) June 21, 2022

Además, tendría que ser "transversal e incluir a todas las fuerzas", puesto que España no puede "depender del Gobierno de turno para desarrollar sus políticas industriales", ha apuntado Álvarez. Ya en su discurso a los trabajadores, el secretario general de UGT ha añadido que este "gran pacto" tiene que ser "un acuerdo verde, que fomente las nuevas tecnologías", para hacer de la industria un sector "compatible con el medioambiente". "No es sólo tener sol y que podamos poner placas fotovoltaicas. Es que en España se asiente la producción de toda la infraestructura para el desarrollo de las nuevas energías", había afirmado antes Sordo. En su opinión, es un "momento idóneo" para apostar por la industria nacional, teniendo en cuenta las transiciones digital y energética, y el exceso de dependencia de las materias primas de terceros países, especialmente a raíz de la invasión rusa de Ucrania. "Tiene que haber cierto planteamiento de relocalización de empresas industriales porque la globalización fue demasiado lejos, sin normas", ha opinado el secretario general de CCOO, que cree que "es el momento de recuperar base industrial en Europa y en España". Miles de personas apoyan a los trabajadores de Alcoa en una protesta en Lugo Desde la representación asturiana en la manifestación, el secretario general de Industria de CCOO de Asturias, Damián Manzano, ha advertido de que hay medidas en torno al coste de la energía o de las materias primas que "no pueden esperar ni un minuto más" y ha remarcado que el proceso de transición energética y de descarbonización "debe de contar necesariamente con medidas que permitan el mantenimiento del empleo". Además, el responsable de MCA-UGT Asturias, Jenaro Martínez, ha insistido en la necesidad de situar la industria, que genera "empleo estable y de calidad", como "columna vertebral" que tire del resto de sectores productivos.

"Los acuerdos se trabajan, se consensúan" Para estos sindicatos, el futuro pacto tiene que servir también para que las zonas con más dificultad "puedan engancharse a la industria", ya que no se puede permitir que el país "se descosa territorialmente". "Sin este acuerdo, existirá un futuro penoso. Necesitamos que (el Gobierno y la clase política) dejen la dialéctica, dejen de apoyarnos con buenas intenciones y las conviertan en acciones reales", ha espetado la secretaria de Acción Sindical de UGT FICA Madrid, Patricia Ruiz. Mención especial han dedicado las organizaciones al documento de bases, que dotará de contenido al pacto de Estado, al cual estaba previsto que el Foro de Alto Nivel de la Industria diera el visto bueno este lunes, en la víspera de la manifestación, como avanzó hace unas semanas la ministra del ramo, Reyes Maroto. Sin embargo, "finalmente, no se aprobó", ha recalcado la secretaria general de CCOO de Industria, Garbiñe Espejo, que ha reprochado la "osadía" de la ministra. 01.10 min La industria española pierde peso y el sector pide un pacto de Estado "Esto no funciona así. Los acuerdos se trabajan, se consensúan", ha recalcado Espejo, quien ha admitido que a su sindicato "no le sirven estas bases" porque falta que los trabajadores "sean parte de la decisión". De este modo, "u ofrecen participación de los agentes sociales en su desarrollo o no habrá bases", ha sentenciado.