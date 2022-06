24 horas Continúa la huelga del sector del metal en Cantabria 04:09 El sector del metal cántabro cumple dos semanas de huelga y tras siete reuniones sigue sin haber acuerdo entre patronal y sindicatos. Los sindicatos solicitan una mejora de los salarios y exigen no suprimir el contrato relevo y el plus distancia. César Conde, secretario general Federación de Industria de CCOO en Cantabria, se ha acercado hasta el Informativo 24 horas de RNE para denuciar que la patronal durante mucho tiempo ha intendado eliminar derechos del convenio: "Después de 15 días, por primera vez, ha desistido". Conde confiesa que han dado un paso adelante: "Por fin estamos ya en una negociación pero no podemos estar contentos con una situación tan mala".



