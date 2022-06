La directora de la Real Academia de la Historia y miembro de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) afirma que el "conocimiento es su forma de vivir, que su mayor defecto es el perfeccionismo". Nacida en Madrid hace 80 años, Iglesias repasa la historia de Rusia, "un pais sin largos periodos de libertad", razón por "la que no hay que dejar solos a los ucranianos, que estaban intentando ser libres". La intelectual considera que "España se está negando como nación" desde el momento en que se normaliza "una memoria inventada que fabula nuestro propio desarrollo histórico".

Pregunta.- ¿Cuál es el titular con el que quiere encabezar su semblanza?

Respuesta.- Pues con un emblema que he utilizado siempre: por mí, que no quede.

P.- A pesar de que usted cuenta con un impresionante currículum, ¿siente que le queda mucho por hacer?

R.- Siempre queda mucho por hacer. Pero yo no suelo procurar, por así decir, sino que estoy en el día a día, en los proyectos inmediatos y tengo telares por ahí medio elaborados que alguna vez pienso en terminar.

P.- Carmen, usted es directora de la Real Academia de la Historia y además es miembro de la Real Academia Española y es mujer. ¿Piensa usted que el feminismo de ahora se queda un poco trasnochado habiendo sido usted tan pionera?

“La batalla que libramos las mujeres el último tercio del siglo XX fue decisivo para donde estamos ahora“

R.- Pues me parece que caía en ciertas exageraciones, efectivamente, porque precisamente en un momento en que ya se están conquistando muchas libertades y, por supuesto, siempre habrá elementos negativos, porque la vida no es perfecta nunca y los seres humanos no somos perfectos. Pero realmente creo que la batalla que libramos desde la segunda mitad, el último tercio del siglo 20, pues fue decisivo para donde estamos ahora. Hubo un cambio a finales que a mí me parece de lo más importante la percepción de las propias mujeres de quienes éramos.

El equipo de RTVE durante la grabación de la entrevista con Carmen Iglesias. RTVE

P.- Históricamente, ¿cree que España se niega a sí misma como nación?

R.- Se está negando en este momento. Efectivamente y de una manera peligrosa, porque nos estamos convirtiendo en ese momento en un país periférico. No hay más que ver internacionalmente lo que está ocurriendo y como con España no cuentan, cuando efectivamente, hace no tantos años, a partir de la democracia, fuimos modelo y ejemplo de muchos países.

P.- ¿Usted piensa que el separatismo ilegal, condenado por el Supremo y después indultado, niega el desarrollo histórico de España?

R.- Desde luego, siempre he escrito mucho sobre ello. He hecho muchas entrevistas de negando vamos, es un invento, es una fabulación, es un delirio. Lo dirá el separatismo, que además miente respecto a la historia, lo llena de falsedades y crea además una ruptura grave en todo el país.

P.- No podemos decir, por lo tanto, que nos sobra memoria y nos falta quizás esperanza en el futuro y quizás convicción del presente.

R.- Más que memoria es una memoria inventada. Si se puede, se pueden ser posible porque son contradictorias, porque se han cambiado cosas, que es lo principal que está pasando es que se niegan los hechos, los hechos históricos.

P.- Hablemos de la invasión de Ucrania. ¿Se podrá llevar a Putin ante los tribunales por crímenes de guerra?

“Putin ha cometido crímenes de guerra producto de un pensamiento en el fondo totalitario“

R.- Eso espero. Creo que, efectivamente, no hay duda de lo que ha hecho. Ha buscado un genocidio. No hay más que ver la matanza de civiles, el bombardeo a escuelas, el bombardeo a hospitales, a los civiles. Efectivamente, creo que son crímenes de guerra, producto de un pensamiento en el fondo totalitario, de un pensamiento que creen que dogma y sus intereses están por encima de todo.

El director de "Plano general", Jenaro Castro, y la entrevistada, Carmen Iglesias. RTVE

P.- Usted defiende de dónde viene el pensamiento totalitario de Putin, porque hay corrientes actuales que lo identifican con la extrema derecha y sin embargo, él ambiciona la expansión de la vieja URSS y del comunismo totalitario.

R.- Bueno, yo no soy experta en este tema, pero creo que hay una historia en Rusia un poco dura. Primero un zarismo que cuando intentó abrirse ya era un poco tarde y no lo logró. Y luego Stalin. Pero dicho esto, Rusia forma ahí unos ámbitos de Rusia que forman parte íntegra de Europa. Todos hemos traído a los clásicos rusos ucranianos, como ahora se está demostrando como forma parte de nuestro demustra, de nuestro ser en toda Europa. Dostoyevski, Gogol, son los grandes, los grandes novelistas y cuentistas y ensayistas y personajes de toda esa zona. Es decir, que hay que recuperar. No hay que dejarse solos, recuperar esa parte. Porque es verdad que Rusia no ha conocido momentos y momentos largos de libertad, que es lo que Ucrania estaba intentando conseguir. Hay que apoyar eso.

P.- ¿Cómo se le quedó el cuerpo cuando vio que en el bachillerato la historia comienza en 1812? Bueno, que fue un gran año por la Pepa en la Constitución de Cádiz, pero claro, hay cosas anteriores.

“El plan de estudios del Gobierno es inaceptable porque se desmonta la historia“

R.- Pues no me lo podía creer. No me puedo creer que hayan hecho este plan de estudios. Ya se sabe que cada ministerio presentó unas alegaciones y están puestas en la página web. Al principio solo hicimos un pequeño resumen para que supieran los profesores de historia de secundaria que son perjudicados. Quedan perjudicados de una manera, cada vez entrados en sus estudios, en sus puestos, para que supieran cual era nuestra posición. Desde luego es inaceptable porque primero se desmonta la historia. Todas las materias tienen una historia, pasan por una cronología, incluso la historia, la ciencia. Es muy interesante saber como a medida que nos da certezas en unas cosas, nos crea incertidumbre en otras y todo eso, es lógico. Quitar los hechos de la historia es una barbaridad, simplemente es hacer que los niños y los jóvenes no tengan soportes fijos, soportes afectivos sobre los cuales puede criticar, pueden evolucionar, pueden conocer más cosas, pero se necesita tener unas bases fuertes.

P.- Usted fue tutora de la Infanta Cristina y profesora del actual rey Felipe VI. ¿Qué sintió cuando vio que el rey emérito se tuvo que ir de España?

R.- Pues muchísima pena y creo que debía verse de alguna forma ese proceso, no haber llevado a uno prefijado a ello. Pero lo que sentí eso me da mucha pena. Y ver que se deshacía una familia que nos afectaba a todos.

P.- Recientemente, usted ha recibido el Premio Reina Sofía en Nueva York. Reconocimiento a la excelencia. Cuéntenos cómo fue el premio.

R.- Lo recibí de manos de la propia Reina de Su Majestad, doña Sofía. Y realmente ha sido una alegría. Al mismo tiempo, presentamos nuestro gran diccionario biográfico electrónico que tuvo un éxito apoteósico. No lo puede decir de otra manera, porque la gente que estuvo allí, que eran bastantes personas ilustradas, la mayoría importantes, quedaron absolutamente enamorada del diccionario. El diccionario tiene 10 millones de usuarios, al menos en este momento, con una permanencia importante porque ello nos crea adicción.